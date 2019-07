ZURICH nähert sich unserem Kursziel!

Weitere Suchergebnisse zu "Zurich Insurance Group":

(wirtschaftsinformation.ch) – Mit einem Gesamtertrag von +25% seit Anfang Januar hat unsere Musterportfolio-Aktie ZURICH bislang sehr gut performt. Weil sich der Aktienkurs nun aber dem Kursziel von CHF 350 nähert, ist es Zeit für eine Standortbestimmung.

Der Versicherungskonzern ZURICH hat ein gut ausbalanciertes Geschäftsmodell, was das Risiko von grösseren Ergebnisschwankungen reduziert. Keine Gefahr besteht, dass sich ZURICH in ein Übernahmeabenteuer stürzen könnte. Konzernchef Mario Greco will den Konzern vielmehr von innen heraus weiter verbessern. Wenn es um ZURICH geht, dann kommt sofort die Dividende ins Spiel. Im April waren dies CHF 19 je Aktie, für das lau­fende Geschäftsjahr rechnet man in Börsenkreisen mit CHF 20 je Aktie (Rendite 5.8%). Der Konzern schüttet drei Viertel des Gewinns an die Aktionäre aus. Die Dividendenstory ist demnach eng mit dem Geschäftsverlauf verknüpft. Und hier sieht es nach wie vor prächtig aus. Finanzchef George Quinn sagte im Mai, dass ZURICH auf Kurs sei, im 2019 alle Finanzziele zu erreichen oder sogar zu übertreffen. Dies ist bereits ein erstes Indiz, dass ZURICH die Finanzziele womöglich erhöht. Weitere Hinweise könnten am 8. Au­gust folgen, wenn ZURICH über das erste Geschäftshalbjahr rapportiert. Im nächsten Jahr ist jedenfalls mit einer Ergebnisverbesserung zu rechnen. Wir erwarten einen Reingewinn von CHF 30 je Aktie, womit nach wie vor ein moderates Kurs-Gewinn-Verhältnis von 11.4x resultiert. Weil die Aktie in den vergangenen Wochen allerdings sehr gut gelaufen ist, stufen wir sie als taktische Massnahme auf „HALTEN“ zurück. Im Bereich von CHF 320 kann man sich dann neue Käufe überlegen. Nach oben erweitern wir unseren Handlungsspielraum und erhöhen das Kursziel von CHF 350 auf CHF 375, weil wir die ZURICH-Aktie weiterhin im Musterportfolio halten wollen. Das höchste Kursziel nennt momentan J.P.Morgan mit CHF 400, gefolgt von Goldman Sachs mit CHF 375 und Royal Bank of Canada mit CHF 370!

ZURICH N ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Ticker-Symbol ZURN gelistet, die Wertpapier-Kennnummer lautet 579919, letzter Kurs ca. CHF 342.60.

