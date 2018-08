ZURICH legt überzeugende Halbjahreszahlen vor!

Weitere Suchergebnisse zu "Zurich Insurance Group":

Wir informieren unsere Leser zeitnah und in regelmässigen Abständen über dieses extrem spannende Investment. Sichern Sie sich jetzt Ihr kostenloses und unverbindliches GRATIS-ABO der #WI_ONLINE WIRTSCHAFTSINFORMATION, des seit 1972 führenden Schweizer Börsenbriefes: <<GRATIS-ABO hier kostenlos anfordern>>

(wirtschaftsinformation.ch) – Die Befürchtungen der Anleger, dass ZURICH bei der Umsetzung der Strategie weniger schnell vorankommt, bestätigten sich nicht. Der Versicherungskonzern erzielte im ersten Halbjahr einen um +12% höheren Betriebsgewinn von USD 2‘422 Mio. (Markterwartung USD 2‘247 Mio.) sowie einen um +19% gestiegenen Reingewinn von USD 1‘791 Mio. (Markterwartung USD 1‘746 Mio.). Auch der im Versicherungssektor wichtige Schaden-Kosten-Satz fiel mit 97.5% besser aus als die erwarteten 97.8%. Konzernchef Mario Greco war äusserst zufrieden mit der gezeigten Leistung. „Wir konnten den schwierigen Marktbedingungen erfolgreich trotzen und die Rentabilität verbessern“, wurde er zitiert. Zudem befinde sich ZURICH mit allen bis 2019 angestrebten Zielen auf Kurs.

Nach mehrmaligem Vorpreschen in Richtung CHF 320 hat die Aktie vor allem in der zweiten Mai-Hälfte an Terrain eingebüsst. Für diesen Kursrückgang waren aber nicht fundamentale Gründe verantwortlich, sondern das generell eingetrübte Börsenumfeld. Da im April eine Dividende von CHF 18 je Aktie ausgeschüttet wurde, kann sich die in diesem Jahr erzielte Gesamtperformance von +6% sehen lassen. ZURICH ist damit die viertbeste Aktie im Swiss Market Index. Man hätte nun durchaus eine weitere Kursstei­gerung erwarten dürfen, weil der Halbjahresbericht – wie eingangs erwähnt – besser als prognostiziert ausgefallen ist. Doch auch bei ZURICH fanden die Börsianer „negative“ Punkte. So wurde auf den ein wenig tiefer als erhofften Gewinnbeitrag der US-Tochter Farmers verwiesen. Weiter liegt das Eigenkapital mit USD 29.7 Mrd. zwar auf einem an-haltend soliden Niveau, allerdings rund eine Milliarde US-Dollar unterhalb der Schätzungen. Dass ZURICH aber eine sehr grosszügige Dividende ausgeschüttet hat, ging in den negativ angehauchten Kommentaren „vergessen“. Jedenfalls gilt es als nahezu gesichert, dass im nächsten April eine Dividende von mindestens CHF 18 je Aktie (Rendite 6.1%) ausgeschüttet wird. Kursziel CHF 350!

ZURICH N ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Ticker-Symbol ZURN gelistet, die Wertpapier-Kennnummer lautet 579919, letzter Kurs ca. CHF 295.80.

<<Aktuelle Ausgabe GRATIS-ABO>>

Ihre

Redaktion der WIRTSCHAFTSINFORMATION

http://www.wirtschaftsinformation.ch

Disclaimer: Empfehlungen der WIRTSCHAFTSINFORMATION erfolgen ohne Gewähr. Der Verlag schliesst jegliche Haftung für materielle und immaterielle Schäden aus, die dem Abonnenten oder anderen Lesern der WIRTSCHAFTSINFORMATION aufgrund publizierter Empfehlungen entstanden sind. Die von der WIRTSCHAFTSINFORMATION verwendeten Daten basieren auf Quellen, welche als zuverlässig erachtet werden. Dennoch kann keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen geleistet werden.