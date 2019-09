ZURICH ist nicht zu bremsen!

Weitere Suchergebnisse zu "Zurich Insurance Group":

(wirtschaftsinformation.ch) – Die Aktie des Versicherungskonzerns ZURICH, die wir in unserem Musterportfolio halten, ist zuletzt auf den höchsten Stand seit Juli 2007 angestiegen. Inklusive Dividendenaus­schüttung (CHF 19 je Aktie im April) liegt die Performance in diesem Jahr bei beeindru­ckenden +39%. ZURICH ist damit die beste Aktie im Swiss Market Index. Trotz des kräfti­gen Kursanstiegs weist ZURICH nach wie vor eine stattliche Dividendenrendite auf. Wir erwarten im April 2020 eine Dividende von CHF 20 je Aktie (Rendite 5.3%). Mit einem für 2020 geschätzten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12.2x ist die Aktie ausserdem immer noch moderat bewertet.

Steigende Gewinne und Dividenden, das ist genau jene Mischung, welche die Anleger derzeit besonders mögen. ZURICH ist jedenfalls auf dem besten Weg, die Finanzziele für dieses Jahr zu übertreffen. Im Hinblick auf die neuen Finanzziele für den Zeitraum bis 2022, die am Investorentag vom 14. November in London vorgestellt werden, rechnet man zudem mit einer starken Zielvorgabe. Von ungefähr kommt die bestechende Ent­wicklung natürlich nicht. Die Strategie von ZURICH trägt ganz klar die Handschrift von CEO Mario Greco, der bereits bei seinem früheren Arbeitgeber Generali einen hervorra­genden Job gemacht hat. Die höchsten Kursziele stammen derzeit von Société Générale mit CHF 425 und J.P.Morgan mit CHF 420. Sofern ZURICH auch in den nächsten Quartalen liefert – wir wüssten nicht, was dagegen spricht –, wird die 400-Franken-Marke geknackt. Das grösste Risiko für den Aktienkurs sehen wir momentan einzig in einer temporären Börsenschwäche, die jederzeit eintreten kann. Gerade die Börsenmonate September und Oktober sind ja bekannt dafür, dass es ab und zu mal rumpelt. Wir würden die ZURICH-Aktie weiterhin im Depot belassen mit einem neuen Kursziel von CHF 400, ohne vorerst aber neue Käufe zu tätigen. Wer nicht bei ZURICH investiert ist, kann bei CHF 350 eine Kauflimite platzieren!Nach einem beherzten Vorstoss auf CHF 350 hat die Aktie des Versicherungskonzerns ZURICH, die wir in unserem Musterportfolio führen, im Zuge der Börsenschwäche von Anfang August ebenfalls an Terrain eingebüsst. Mit der Vorlage der Halbjahreszahlen wendete sich das Blatt allerdings und der Aktienkurs ging wieder in den Hausse-Modus über. Beim Blick auf die Details des Zahlensets wird klar, weshalb die Anleger euphorisch reagiert haben.

ZURICH N ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Ticker-Symbol ZURN gelistet, die Wertpapier-Kennnummer lautet 579919, letzter Kurs ca. CHF 380.10.

