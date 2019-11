ZURICH führt die SMI-Rangliste an!

Weitere Suchergebnisse zu "Zurich Insurance Group":

(wirtschaftsinformation.ch) – Mit einem Gesamtertrag (Kursgewinn plus Dividende) von +42% ist unsere Musterportfolio-Aktie ZURICH im bisherigen Jahresverlauf der beste Titel im Swiss Market Index. Der Top-Performer an der gesamten Schweizer Börse ist die Aktie des 3D-Sensorenher-stellers AMS, die wir ebenfalls in unserem Musterportfolio halten. Hier liegt die Performance seit Anfang Januar bei +98%!

ZURICH hat vor einer Woche über den Geschäftsgang in den ersten neun Monaten be­richtet. Demnach konnten im grössten Geschäftsfeld (Schaden- und Unfallversicherung) die Bruttoprämien um +2% auf USD 26.4 Mrd. erhöht werden. Ohne Währungseffekte und Übernahme ist das Volumen sogar um +7% gestiegen. Im Schnitt hatten die Analys­ten mit einem etwas geringeren Zuwachs gerechnet. Demgegenüber war die Volumen­entwicklung im Neugeschäft mit Lebensversicherungen um 11% rückläufig. Negative Währungseffekte und die Vorjahresbasis, die zwei grosse neue Verträge enthielt, waren hierfür verantwortlich. Erfreulich war, dass der US-Partner Farmers die Bruttoprämien um +2% auf USD 15.3 Mrd. steigern konnte. Ein wenig enttäuschend verlief die Entwicklung bei der internen Eigenmittelsolvenz. Lag die Kapitalquote Z-ECM per Ende März noch bei 125%, belief sie sich per Ende September auf 113%. ZURICH befindet sich aber weiterhin innerhalb des Zielbereichs von 100% bis 120% und ist damit sehr stark kapitalisiert. Insgesamt war die Resonanz auf die 9-Monats-Zahlen gut, wenn auch nicht überschwänglich. Da und dort war zu vernehmen, dass die ZURICH-Aktie inzwischen anfällig auf Gewinnmitnahmen sei. Obwohl die Dividende von CHF 20 je Aktie (Rendite 5.2%) weiterhin für die ZURICH-Aktie spricht, platzieren wir bei CHF 375 vorsichtshalber eine Stop-loss Limite. Bleiben die Gewinnmitnahmen aus, wird sich die Aktie bis Ende Jahr in Richtung unseres Kursziels von CHF 400 bewegen. Interessant wird es heute, wenn ZURICH die neuen Finanzziele präsentiert. Mehr dazu in der nächsten Ausgabe!

ZURICH N ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Ticker-Symbol ZURN gelistet, die Wertpapier-Kennnummer lautet 579919, letzter Kurs ca. CHF 388.10.

