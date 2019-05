ZURICH erwartet Preissteigerung!

Weitere Suchergebnisse zu "Zurich Insurance Group":

(wirtschaftsinformation.ch) – Die Geschäftszahlen des Versicherungskonzerns ZURICH sind zwar jeweils eine knochen­trockene Angelegenheit. Dies soll Ihnen die Freude an der Aktie aber nicht verderben. Zuletzt hat ZURICH gemeldet, dass im Startquartal die Bruttoprämien in der Schaden- und Unfallversicherung um 2% auf USD 9.18 Mrd. abgenommen haben. Vergleicht man die Zahlen aber in Lokalwährungen und bereinigt sie um Zu- und Verkäufe, dann stiegen die Einnahmen um +4%. Tiefer waren die Bruttoprämien in der Lebensversicherung, die um 6% auf USD 1.18 Mrd. sanken. Auf bereinigter Basis resultierte allerdings ein Wachstum von +2%. Verhalten hat sich auch das Geschäft des US-Partners Farmers ent-wickelt. Die Bruttoprämien stiegen um +1% auf USD 5.19 Mrd., wobei die Kommissionserträge jedoch um +6% zulegten.

Wir haben uns in Finanzkreisen umgehört, wie das Update zum ersten Geschäftsquartal ankam. Der Branchenexperte von Kepler Cheuvreux strich das starke Prämienwachstum im Nichtleben-Geschäft sowie die ermutigenden Aussagen zur weiteren Preisentwick­lung positiv hervor. Auch der Finanzanalyst der UBS zeigte sich erfreut darüber, dass das Nichtleben-Geschäft zu neuem Wachstum zurückgefunden hat. Demgegenüber haben die Branchenverantwortlichen von J.P.Morgan und Barclays eine etwas bessere Entwick-lung bei der Kapitalausstattung erwartet. Die massgebende Z-ECM-Kennzahl, die eine entscheidende Rolle für die Konzernsteuerung und die Ausschüttungspolitik spielt, verbesserte sich um +1% auf 125%. Finanzchef George Quinn sieht ZURICH auf Kurs: „Wir sind zuversichtlich, dass dieses Jahr alle Finanzziele erreicht oder gar übertroffen werden.“ Rückenwind komme vom laufenden Kostensenkungsprogramm. In Kombination mit der erwarteten Preissteigerung bleibt das positive Anlageszenario, das schwergewichtig auf der hohen Dividende (nächste Ausschüttung im Frühjahr 2020 bei CHF 20 je Aktie erwartet, Rendite 6.1%) basiert, intakt. Unser Kursziel lautet CHF 350!

ZURICH N ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Ticker-Symbol ZURN gelistet, die Wertpapier-Kennnummer lautet 579919, letzter Kurs ca. CHF 326.00.

