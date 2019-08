ZURICH begeistert die Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Zurich Insurance Group":

(wirtschaftsinformation.ch) – Nach einem beherzten Vorstoss auf CHF 350 hat die Aktie des Versicherungskonzerns ZURICH, die wir in unserem Musterportfolio führen, im Zuge der Börsenschwäche von Anfang August ebenfalls an Terrain eingebüsst. Mit der Vorlage der Halbjahreszahlen wendete sich das Blatt allerdings und der Aktienkurs ging wieder in den Hausse-Modus über. Beim Blick auf die Details des Zahlensets wird klar, weshalb die Anleger euphorisch reagiert haben.

ZURICH hat mit den rapportierten Halbjahreszahlen die Erwartungen des Marktes tor­pediert. Der Betriebsgewinn verbesserte sich um +16% auf USD 2‘815 Mio. (erwartet wurden USD 2‘573 Mio.), der Reingewinn stieg um +14% auf USD 2‘041 Mio. (erwartet wurden USD 1‘808 Mio.). Ausserdem legte das Eigenkapital um +9% auf USD 32.9 Mrd. zu. Die Schätzungsbandbreite für diese wichtige Kennzahl lag zwischen USD 30.7 Mrd. und USD 33.2 Mrd. Laut CEO Mario Greco befindet sich ZURICH weiterhin auf Kurs, die per Ende Jahr auslaufenden Ziele des 3-Jahres-Programms zu erfüllen oder sogar zu übertreffen. Die neuen Geschäftsziele präsentiert ZURICH am Investorentag, der in London am 14. November stattfinden wird. Greco blickt zuversichtlich nach vorne, auch wenn die Marktlage unsicher und herausfordernd sei. „Insgesamt sehen wir für unser Geschäft aber keine allzu grossen Risiken“, so Greco. Diese Aussage ging bei den Anlegern natürlich runter wie Öl. Auch in Börsenkreisen erntete ZURICH viel Lob. Die US-Investmentbank Jefferies meinte sogar, dass sich ZURICH in der „besten aller Welten“ befinde. Dies mit Anspielung auf die ausbleibenden Naturkatastrophen sowie üppigen Wertschriftengewinne. CEO Mario Greco geniesst weiterhin unser volles Vertrauen. Er machte bis jetzt einen fantastischen Job und wird die Aktionäre auch in Zukunft nicht enttäuschen. Die exzellenten Aussichten in Kombination mit der hohen Dividendenrendite von 5.7% sprechen für die ZURICH-Aktie. Kursziel CHF 375!

ZURICH N ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Ticker-Symbol ZURN gelistet, die Wertpapier-Kennnummer lautet 579919, letzter Kurs ca. CHF 351.20.

