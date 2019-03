ZEW deutlich angestiegen – Dax auf Jahreshoch

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV NachrichtenDer Dax startet auch nach dem unterkühlten Wochenauftakt wenig verändert. Ein überraschend starker Anstieg beim ZWE Index hebt den Dax in der Folge aber deutlich ins Plus und auf ein Jahreshoch. Im Dauerthema Brexit bleibt kaum noch eine andere Lösung als die „lange Bank“In Deutschland hat sich die Stimmung von Finanzexperten im März erneut aufgehellt und den höchsten Stand seit zehn Monaten erreicht. Der ZEW Index stieg um 9,8 Punkte auf minus 3,6. Das ist der fünfte Anstieg in Folge und der höchste Indexstand seit Mai. Analysten hatten im Schnitt eine Verbesserung erwartet. Sie waren aber nur von einem Anstieg auf minus 11 Punkte ausgegangen.Nach viel Kritik startet die Bundesnetzagentur heute die Versteigerung der schnellen G5 Internetfrequenzen. Kleine Anmerkung: G5 bedeutet lediglich „schnell“ - Funklöcher gibt es weiterhin.Die Aktien der Deutsche-Bank-Fondstochter DWS rutschten vorbörslich etwas ab. Händler begründeten das mit Gewinnmitnahmen nach dem deutlichen. Am Vortag hatte die Nachricht von einer möglichen Fusion der Deutschen Bank mit der Commerzbank die DWS-Papiere mit nach oben gezogen.Fraport hat im Jahr 2018 einen kräftigen Gewinnsprung verbucht. Unter dem Strich stand ein Gewinn von rund 474 Millionen Euro und damit fast 44 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Ein Grund ist auch die Trennung vom Flughafen Hannover:Der operative Gewinn (Ebitda) legte um 12,5 Prozent auf gut 1,1 Milliarden Euro zu. Den Aktionären winkt eine deutlich erhöhte Dividende. Sie soll um ein Drittel steigen auf 2,00 Euro je Aktie und damit stärker als von Analysten erwartet.Der Waschanlagenbetreiber Washtec hat im vergangenen Jahr weniger verdient. Ausschlaggebend war ein leichter Dämpfer im Nordamerikageschäft.Der Gewinn vor Zinsen und Steuern ging 2018 zurück um 1,4 Prozent auf rund 51,47 Millionen Euro zurück. Der Umsatz legte zu um 2,5 Prozent auf 435,45 Millionen Euro.Washtec schüttet eine Dividende aus von 2,45 Euro. Analysten hatten elf Cent mehr erwartet. Anleger honorieren den starken Ausblick.Niedrige Verkaufspreise und höhere Energiekosten drücken im laufenden ersten Quartal auf den operativen Gewinn von Wacker Chemie.Vor allem im Geschäft mit dem Solarindustriegrundstoff Polysilizium stehen die Preise unter Druck. Aus diesem Grund ist der Umsatz zurückgegangen.Die Jahresprognose für 2019 bestätigten Wacker: Das Ebitda wird sinken um 10 bis 20 Prozent.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.