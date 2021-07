Yara : Kommt es zum großen »Break out«?

Weitere Suchergebnisse zu "Yara International":

Yara International auf Wochenbasis: Auf Mehrjahreshoch.

Von Manfred Ries

Freitag, 16. Juli 2021

Liebe Leserinnen und Leser,

Was gibts Neues aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Währungen? Zum Wochenschluss hin interessant, die …

…Emerging Markets. Und da fällt mir heute die norwegische YARA INTERNATIONAL ASA (WKN: A0BL7F) auf! Norwegen als Emerging Market? Nicht im klassischen Sinne! Definiert man Emerging Markets aber als Börsenplätze, die im internationalen Vergleich ein Schattendasein führen – oftmals noch gepaart mit einem relativ geringen Umsatzverhalten –, so kennt auch Europa sehr wohl seine Schwellenmärkte. Und glauben Sie mir: es lohnt sich durchaus, sich auch diesen unbekannten Marktplätzen zu widmen. Wir von Stockstreet wollen diese Regionen auf keinen Fall ausklammern!

YARA INT. ist ein internationaler Hersteller und Anbieter von Chemikalien und Industriegasen wie Dünger, Harnstoff, Nitrate und Ammoniak. Das Unternehmen entstand 2004 durch Abtrennung vom Unternehmen Hydro Agri – einem Firmenbereich von Norsk Hydro. Die Aktien sind Teil des norwegischen Leitindex OBX. 36 Prozent des Unternehmens gehören dem Staat Norwegen.

Charttechnisch beeindruckt YARA INT. mit einer potenziellen Ausbruchssituation per excellence. Im Wochenverlauf wurden Höchstkurse von 47,89 EUR markiert. Aktuell kostet eine YARA-Aktie wieder so viel wie letztmalig im Juli 2015. Auch wenn sich die YARA-Notierungen am Freitag schwach präsentieren (Frankfurt: -3,1%), so könnte es dennoch über kurz oder lang zu einem signifikanten Break out über die 46,90er-Marke kommen. Und das wäre, charttechnisch betrachtet, ein ganz, ganz großer Wurf! Das Positive am YARA-Chart: Die Papiere bewegen sich bereits seit Anfang April in einer relativ engmaschigen Schiebezone. Damit baut sich Energie auf, die sich – hoffentlich – über kurz oder lang nach oben entlädt. Das bisherige Allzeithoch fand sich im Jahre 2008 bei 58,80 EUR.

Mit einer Dividendenrendite von 4,6% und einem KGV(2022e) von 14,5 (KGV(2020): 16,2) erscheint mir das Papier attraktiv und dadurch auf der Südseite als relativ solide abgesichert. Das Q2/2021 übrigens war von stark gestiegenen Preisen für die YARA-Produktpalette geprägt, was den Quartalsgewinn (Ebitda) um 37 Prozent nach oben trug. Die Analysten von JPMorgan haben erst am 7. Juli ihr Kursziel für das YARA-Papier auf 450 NKR hochgezogen. Kurs am 16. Juli 2021 an der Heimatbörse in Oslo: 470,80 NOK. Kurs in Frankfurt: 45,80 EUR.

Soweit für heute. Ich wünsche Ihnen bereits an dieser Stelle ein schönes Wochenende! Bleiben Sie gesund und trading-fasziniert. Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

