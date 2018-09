Yandex: Abwärtswelle voraus!

Weitere Suchergebnisse zu "Yandex":

Das im Sektor der Internetdienstleistung vertretene Unternehmen #Yandex betreibt unter anderem die wichtigste Suchmaschine in Russland und einigen anderen osteuropäischen Ländern. Bei den aktuellsten Quartalszahlen konnte der Umsatz von $472.8 Millionen die Erwartungen leicht übertreffen ($468.1 Millionen). Der Gerinn je Aktie blieb jedoch leicht hinter den Prognosen der Analysten. Am gestrigen Mittwoch wurde bekanntgegeben, dass Yandex eine intelligente public-cloud-Plattform gestartet hat. Diese ermöglicht es Unternehmen webbasierte Applikationen auf Basis der entwickelten Technologien von Yandex zu entwickeln. Damit können bestehende IT-Infrastrukturen in Unternehmen verbessert und komplettiert werden. Anfang August brach der Kurs der #Aktie durch die untere Begrenzung der Bärenflagge im Chart. Seitdem wird diese Abwärtsbewegung relativ eng konsolidiert. Zum gestrigen Handelsschluss lag der Kurs 3,22% tiefer und damit am unteren Ende der aktuellen Konsolidierung. Falls die Bären nun signifikant tiefere Schlusskurse realisieren können, droht schnell ein Bruch der 30€-Marke. Darüberhinaus eröffnet sich weiteres Kurspotenzial in Richtung des 50%-Retracements der übergeordneten Aufwärtsbewegung im Wochenchart. Dieses liegt bei $27,75. Für eine größere Wahrscheinlichkeit einer nachhaltig bullischen Erholung sollten zunächst Kurse über $34 realisiert werden.

