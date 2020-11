Yamana verleibt sich Monarch Gold ein!

Weitere Suchergebnisse zu "Yamana Gold":

Goldproduzent Yamana Gold (WKN 357818) hat zu Wochenbeginn die Übernahme von Monarch Gold (WKN A14MVD) angekündigt. Für 152 Mio. CAD in bar und Aktien sichert der Konzern sich damit Zugriff sowohl auf die Wasamac-Liegenschaft als auch die Camflo-Mühle in der Region Abitibi der Provinz Québec.



Wie Yamana erklärte, passt das Untertagegoldprojekt, das rund 100 Kilometer von der Canadian Malartic-Mine entfernt ist, die man zusammen mit Agnico Eagle Mines (WKN 860325) betreibt, gut in seine Explorations- und Entwicklungsstrategie.



Denn die geologischen Eigenschaften des Wasamac-Erzkörpers würden darauf hindeuten, dass er über das Potenzial verfüge, eine Untertagemine von der gleichen Größe sowie mit den gleichen Gehalten, Produktionsraten und Kosten zu werden wie die Jacobina-Mine von Yamana in Brasilien. Darüber hinaus erklärte der Konzern, dass Wasamac zahlreiche Parallelen zu Canadian Malartic aufweise.





Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung von Liegenschaften mit Vorkommen von mehr als 1,5 Mio. Unzen, die eine Produktion von über 150.000 Unzen Gold pro Jahr erreichen und mit internen Cashflows errichtet werden können. Das Wasamac-Projekt verfügt über nachgewiesene und wahrscheinliche Reserven von 1,8 Mio. Unzen Gold bei durchschnittlich 2,56 g/t Gold.Yamana würde mit der Übernahme von Monarch auch die Camflo-Liegenschaft erhalten, die 15 Kilometer nordwestlich von Va-d'Or liegt. Dazu gehören auch die 1992 geschlossene Camflo-Mine und eine bereits genehmigte Mühle. Auf Camflo wurden seit Mitte der 1980er Jahre keine Explorationsarbeiten mehr durchgeführt und Yamana sieht dort noch gutes Potenzial.Laut den ausgehandelten Bedingungen würden die Monarch-Aktionäre 0,63 CAD pro Aktie erhalten. Das setzt sich zusammen aus 0,0376 einer Yamana-Aktie, 0,192 CAD in bar und 0,2 einer Aktie von SpinCo, einem neu gegründeten Explorationsunternehmen, das die restlichen Entwicklungs- und Explorationsprojekte von Monarch halten wird.