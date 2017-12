Yamana Gold - Die Tendenz ist ab jetzt klar

Weitere Suchergebnisse zu "Yamana Gold":

Auf den letzten Metern kommt der Minensektor doch noch in Schwung und zeigt die Jahresendrally, die beim DAX ausgefallen ist. Auch Titel, die sich in den letzten 12 Monaten unterdurchschnittlich entwickelt haben, ziehen jetzt an. Yamana Gold Inc. (Bestandteil des Wikifolio "Stroh zu Gold") z.B. steigt seit Anfang Dezember kräftig und lässt den HUI-Index auf Jahressicht deutlich mit 16 zu 11 Prozent hinter sich. Die Grundlage für eine mittelfristige Rallybewegung in 2018 ist damit gelegt!

Lesen Sie den vollständigen Artikel auf Goldseiten.de weiter!