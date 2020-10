Yamana Gold: Stärkster operativer Cashflow seit 2015!

Weitere Suchergebnisse zu "Yamana Gold":

Der auf den amerikanischen Kontinent ausgerichtete Edelmetallproduzent Yamana Gold (WKN 357818) hat im dritten Quartal 2020 eine starke Performance hingelegt. Sowohl der Gold- als auch der Silberausstoß lagen über Plan.



Wie das Unternehmen mitteilte, lag die die Goldproduktion des Septemberquartals bei 201.772 Unzen. Das sei vor allem auf herausragende Produktionszahlen von den Minen Jacobina, Canadian Malartic, El Peñón und Minera Florida zurückzuführen, hieß es. Die Silberproduktion gab Yamana mit 3,04 Mio. Unzen Gold an, wozu insbesondere die El Peñón-Mine beigetragen habe.





Insgesamt kamen so 240.466 Unzen Goldäquivalent zusammen bei so genannten all-in sustaining costs (AISC) von 1.096 pro Unze, womit Yamana die eigenen Prognosen erfüllte. Der Konzern meldete einen bereinigten Nettogewinn von 92,2 Mio. Dollar oder 0,10 Dollar pro Aktie nach 49,5 Mio. Dollar Nettogewinn und 5 Cent pro Aktie aus dem dritten Quartal 2019.Yamana wies darauf hin, dass insbesondere der starke Cashflow aus dem operativen Betrieb von 215 Mio. Dollar die starke Produktion, die hohen Edelmetallpreise und die positiven Auswirkungen der Wechselkurse auf Kosten des Unternehmens widerspiegeln würde. Netto lag der freie Cashflow dem Unternehmen zufolge bei 185,5 Mio. Dollar und der freie Cashflow vor Dividenden und Schuldentilgung habe 156,8 Mio. Dollar erreicht, hieß es. Laut Yama ergab das Anstiege von 107 bzw. 316% pro Jahr.Der kanadische Konzern teilte zudem mit, dass die Nettoverschuldung um 148,9 Mio. Dollar auf 619,1 Mio. Dollar gesunken sei und kündigte eine Dividende von 0,026 Dollar pro Aktie für das vierte Quartal an. Die Gesamtjahresdividende stieg damit um 50% auf 0,105 Dollar.