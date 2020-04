Yamana Gold: Cerro Moro-Mine läuft wieder an

Weitere Suchergebnisse zu "Yamana Gold":

Yamana Gold (TSX YRI / WKN 357818) meldete am gestrigen Montag, dass die Produktion des ersten Quartals innerhalb der Prognosespanne lag und die Cerro Moro-Mine den Betrieb wieder aufnehmen wird, nachdem sie auf Grund der COVID19-Pandemie zwischenzeitlich stillgelegt war.



Der kanadische Edelmetallproduzent gab die Goldproduktion des ersten Quartals mit 192.238 Unzen an, während der Silberausstoß 2,73 Mio. Unzen betrug. Damit lag die Goldäquivalentproduktion der drei Monate bis Ende März bei 221.746 Unzen.



Aufgrund der Auswirkungen von COVID19 rechnet Yamana damit, dass das zweite Quartal schwächer ausfallen wird als zuvor erwartet. Man geht aber davon aus, dass in der zweiten Jahreshälfte 2020 der Normalbetrieb wieder aufgenommen werden kann. Die neuen Prognosen für den Rest des laufenden Jahres sowie für 2021 und 2022 will das Unternehmen mit Veröffentlichung der Ergebnisse des ersten Quartals am 30. April bekanntgeben.





Wie Yamana zudem mitteilte, übertrafen die Minen Jacobina, El Peñón und Minera Florida allesamt ihre Produktionsziele, wobei Jacobina mit 43.938 Unzen Gold einen weiteren Quartalsrekord aufstellte.Darüber hinaus habe die Regierung Argentiniens den Bergbau den „unerlässlichen Diensten" zugeordnet, was es ermögliche, auf der Cerro Moro-Mine den Vollbetrieb wieder aufzunehmen. Zuvor hatte der Konzern seine Arbeiterschaft zum Teil abziehen müssen, obwohl der Betrieb mit einem Kernteam aufrechterhalten wurde.Gleichzeitig hat allerdings die Regierung der kanadischen Provinz Québec ihre Einschränkungen für nicht essenzielle Dienste bis zum 4. Mai verlängert. Allerdings, so Yamana, würden die Goldproduzenten noch auf eine Klarstellung dazu waren, wie Bergbaubetriebe klassifiziert würden.Sobald die vorübergehenden Maßnahmen auslaufen, gehe man davon aus, dass der Betrieb auf Canadian Malartic so schnell wie möglich wieder vollumfänglich aufgenommen werde, erklärte Yamana. Das Unternehmen betreibt die Canadian Malartic-Mine im 50:50 Joint Venture mit Agnico Ealge Mines (TSX AEM / WKN 860325). Auf allen anderen Minen von Yamana laufe der Betrieb, wenn auch mit Sicherheitsvorkehrungen, normal, so das Unternehmen.Yamana erklärte zudem, dass man gut finanziert sei, nachdem man das Jahr mit 158,8 Mio. Dollar an Cash begonnen habe und im ersten Quartal einen positiven Cashflow generieren konnte.