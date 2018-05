Yamana Gold-Aktie: trotz Konservatismus bleibt noch viel Spielraum! - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Yamana Gold":

Vancouver (www.aktiencheck.de) - Yamana Gold-Aktienanalyse von Analyst Carey MacRury von Canaccord Genuity:



Aktienanalyst Carey MacRury von Canaccord Genuity empfiehlt laut einer Aktienanalyse die Aktien des Goldminen-Betreibers Yamana Gold Inc. (ISIN: CA98462Y1007, WKN: 357818, Ticker Symbol: RNY, TSE-Ticker-Symbol: YRI) weiterhin zum Kauf.



Die Analysten von Canaccord Genuity loben Yamana Gold Inc. für das Produktionsprofil, die stärker werdende Free Cash flow-Generierung und die Verbesserung der Bilanz. Hinzu komme die attraktive Bewertung des Titels.



Konservativere Annahmen hinsichtlich der nicht-operativen Komponenten von Yamana's NAV nimmt Analyst Carey MacRury aber zum Anlass das Kursziel von 6,00 auf 5,75 CAD zu reduzieren.



Die Aktienanalysten von Canaccord Genuity bestätigen in ihrer Yamana Gold-Aktienanalyse das Votum "buy".









Xetra-Aktienkurs Yamana Gold-Aktie:2,45 Euro -2,00% (29.05.2018, 15:32)Tradegate-Aktienkurs Yamana Gold-Aktie:2,46 Euro +2,29% (29.05.2018, 15:28)TSE-Aktienkurs Yamana Gold-Aktie:3,72 CAD +3,05% (29.05.2018, 16:07)ISIN Yamana Gold-Aktie:CA98462Y1007WKN Yamana Gold-Aktie:357818Ticker Symbol Yamana Gold-Aktie Deutschland:RNYTSE-Ticker-Symbol Yamana Gold-Aktie:YRIYamana Gold Inc. (ISIN: CA98462Y1007, WKN: 357818, Ticker Symbol: RNY, TSE-Ticker-Symbol: YRI) ist ein in Kanada beheimateter Goldproduzent mit Hauptsitz in Toronto. Aktivitäten des Unternehmens befinden sich in Brasilien, Argentinien, Chile und Mexiko. Yamana Gold ist auch auf die Konsolidierung des Goldmarktes fokussiert, wobei der Kernbereich der amerikanische Kontinent ist. (29.05.2018/ac/a/n)