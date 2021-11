Xpeng: Warten auf den großen »Peng« (Ausbruch!)

von Manfred Ries

XPeng (Wochenchart): Ein Break out über die 50er-Marke wäre extrem positiv!

Von Manfred Ries

Freitag, 5. November 2021





Liebe Leserinnen und Leser,

Was gibts Neues in der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Währungen? Aktuell wieder einmal interessant: ein Blick auf die …

…Emerging Markets – heute soll es um XPeng (WKN: A2QBX7) gehen. Kein unbekannter Wert; Sie kennen diesen Titel bereits von meiner Long-Ansage vom 18. Oktober her. Damaliger Kurs: 43,49 USD. Kurs aktuell: 46,29 USD. Waren Sie mit am Start? Dann freuen Sie sich über einen Profit von ~9% innerhalb von nur zwei Wochen – herrlich! Wie erwartet hat sich bei den chinesischen Aktientiteln, allen voran aus dem Hightech-Bereich, eine Beruhigung der kritischen Chartsituation ergeben. Aber Achtung: die Xpeng-Papiere stehen jetzt mit der 50er-Preismarke vor einem sehr, sehr starken Widerstand nach oben! Andererseits: die Technik überzeugt mich auch weiterhin auf der Long-Seite, sodass ich von einem Break out nach oben ausgehe.

Tipp: Ziehen Sie bitte sofort einen etwaigen Stop-Losskurs mit nach oben! Denn solange der 50er-Ausbruch nicht eingetütet ist, heißt es: »Wachsam sein und bleiben!«.

Der MACD-Trendfolgeindikator ist positiv zu beurteilen und bestätigt meine Vermutung einer Trendwende nach oben. Abgebildet: der Wochenchart von Xpeng auf USD-Kursbasis. Darin eingezeichnet: die derzeit gültigen Schlüsselmarken und – schraffiert unterlegt – der nächste Widerstand (rot) und die nächste Unterstützung (grün).

Xpeng ist die Abkürzung für Xiaopeng Motors, wie das Unternehmen offiziell heißt. Xpeng ist ein führender chinesischer Hersteller von Elektrofahrzeugen und findet sich an der New York Stock Exchange (NYSE) gelistet. Die Erstnotiz erfolge Ende August 2020; der Eröffnungskurs lag bei 23,10 USD. Kurs am 5. November 2021 an der Börse in New York: 46,29 USD (-3,2%).

Wie gehts weiter? Xpeng profitiert von der steigenden Nachfrage nach E-Autos. Die September-Zahlen waren ja ganz hervorragend; darüber hatte ich Sie informiert. Achtung: Voraussichtlich am kommenden 18. November landen neueste Geschäftszahlen auf meinen Redaktionstisch! Setzt sich der bisherige Trend in den Absatzzahlen fort, könnte die 50er-Preislinie schnell in Angriff genommen werden. Gleichwohl: Den chinesischen Markt stufe ich als (hoch)spekulativ ein! Insbesondere auch politische Entscheidungen aus Peking könnten die Kurse chinesischer Papiere schnell wieder unter Druck bringen.

Soweit für heute. Ich wünsche Ihnen ein schönes und hoffentlich sonniges Wochenende! Bleiben Sie gesund und trading-fasziniert – auch in Asien. Aber bitte umsichtig und nicht übermütig! Die Regeln des Money Managements sollten Sie dabei stets im Auge behalten.

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.