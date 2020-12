Xinyi Solar Aktie: Was für ein irres Kursziel!

Nach einem fantastischen Kursanstieg und einer Verdreifachung des Börsenwertes befindet sich die Aktie des chinesischen Solarstromunternehmens Xinyi Solar nun schon mehrere Wochen in einer Konsolidierung. Es hat sich ein Seitwärtstrend gebildet, dessen Begrenzungslinien bei 1,34 und 1,80 Euro verlaufen. In den letzten Tagen hat die Aktie wieder Fahrt aufgenommen und steuert nun mit großer Dynamik die Oberkante des Trendkanals an. Sollte es zu einem erfolgreichen Ausbruch kommen, würde die Aktie ein starkes Kaufsignal generieren. Repliziert man den vorherigen Anstieg und addiert diesen zum Ausbruchspunkt hinzu, würde sich sogar ein Kursziel oberhalb der 3-Euro-Marke ergeben.

Auf dem Heimatmarkt China gibt es aus der Politik sehr positive Signale. So soll sich Präsident Xi Jinping zuletzt für eine weitere Verschärfung der Klimaziele ausgesprochen haben. Ursprünglich war geplant, die schädlichen Emissionen bis zum Jahr 2030 gegenüber dem 2005er-Niveau um 60 bis 65 Prozent zu reduzieren, nun soll der Rückgang sogar bei mindestens 65 Prozent liegen. Außerdem sollen die Kapazitäten für Wind- und Solarstrom gegenüber dem gegenwärtigen Niveau verdreifacht werden. Dies spielt Solarstromunternehmen wie Xinyi Solar natürlich in die Karten.

Durch den jüngsten Anstieg hat sich der Kurs nun wieder über die Wolke (Kumo) geschoben und verläuft auch oberhalb der Standardlinie (Kijun). Daraus ergeben sich zwei Kaufsignale. Die in die Zukunft projizierte Wolke weist dagegen einen rosafarbenen Körper auf und ist damit bärisch einzuschätzen. Drehende Linie (Tenkan) und Standardlinie verlaufen momentan auf einer Höhe, woraus sich ein neutrales Signal ergibt. Die verzögerte Linie (Chikou) liegt dagegen oberhalb des Kurses und oberhalb der Wolke – dies führt zu einem weiteren Long-Signal. Es gibt also drei bullische, ein neutrales und ein bärisches Signal.





