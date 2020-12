Xinyi Solar Aktie: Kaufen, Halten oder Verkaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "Xinyi Solar Holdings":

Nach ihrem Megaanstieg hat die Aktie des chinesischen Solarstromunternehmens Xinyi Solar in den letzten Wochen eine Konsolidierung begonnen. Dabei scheint der Kurs knapp oberhalb der 1,40-Euro-Marke ein Plateau ausbilden zu können. Was etwas Sorgen bereitet, ist die Tatsache, dass der Kurs in den letzten Tagen mit der 50-Tage-Linie (EMA50) zu kämpfen hat und diese mal von unten und mal von oben grüßt. Mittelfristig wird es wichtig sein, dass der gleitende Durchschnitt verteidigt wird. Momentan verläuft der Kurs knapp oberhalb der 50-Tage-Linie, während der Supertrend einen Bärenmarkt anzeigt. Aus charttechnischer Sicht liegt damit ein neutrales Signal vor.

Die bisherige Jahresperformance liefert Hinweise dafür, wie sich die Aktie im weiteren Jahresverlauf entwickeln könnte. Gemessen am Jahreseinstandspreis notiert die Aktie aktuell mit fast 127 Prozent im Plus. Was dies im historischen Vergleich bedeutet, lässt sich im Fall von Xinyi Solar aber noch nicht sagen, da das Unternehmen erst seit dem Frühjahr 2019 an der Hongkonger Börse vertreten ist. Daher reicht die Datenmenge noch nicht aus, um die Aktie einer statistischen Analyse zu unterziehen, sodass dieser Bereich neutral zu werten ist.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Xinyi Solar?

Was sagen die Analysten zu Xinyi Solar?





Aus Sicht der Analysten liegt der faire Wert der Aktie durchschnittlich bei 15,01 Hongkong Dollar (umgerechnet 1,60 Euro) und damit fast 12 Prozent oberhalb des aktuellen Kursniveaus. Zurzeit beschäftigen sich 22 Analysten mit dem Titel, von denen 19 für Buy, einer für Overweight und 2 für Hold plädieren, Verkaufsempfehlungen liegen keine vor. Dies führt zu einem Kaufsignal.

Unter dem Strich erhält die Xinyi Solar-Aktie 2 von 3 Punkten und ist damit leicht bullisch einzuschätzen. Hier könnte sich ein Investment also durchaus lohnen. Die Aktie gehört auf die Watch List.





