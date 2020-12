Xinyi Solar Aktie: Jetzt müssen die Käufer Stärke zeigen!

Weitere Suchergebnisse zu "Xinyi Solar Holdings":

Seit einigen Wochen konsolidiert die Aktie des chinesischen Photovoltaikkonzerns Xinyi Solar auf hohem Niveau. Zuvor war der Kurs monatelang angestiegen und profitierte dabei von der Hausse im Bereich Erneuerbarer Energien. In der Corona-Krise wurde der Fokus auf Nachhaltigkeit noch einmal geschärft. Der Anstieg gipfelte Ende Oktober in einem neuen All-Time-High bei 1,94 Euro. Seitdem können sich weder Käufer noch Verkäufer einen entscheidenden Vorteil erarbeiten. Nach stärkeren Abgaben am Dienstag und am Mittwoch gerät nun die 50-Tage-Linie (EMA50) wieder in den Blickpunkt. Sie hat die Korrekturbewegungen in jüngerer Vergangenheit stets zum Erliegen gebracht. Damit sich das Chartbild nicht weiter eintrübt, müssen die Käufer nun Stärke zeigen.

Welche Erkenntnisse liefert der Ichimoku?

Im Ichimoku Kinko Hyo hat der Rücksetzer bereits Spuren hinterlassen. Der Kurs hat die Standardlinie (Kijun) unterschritten und das obere Ende der Wolke (Kumo) erreicht. Daraus folgen ein bärisches und ein neutrales Signal. Die in die Zukunft projizierte Wolke besitzt einen grünen Körper und ist damit bullisch einzuschätzen.

Seit ein paar Wochen verläuft die drehende Linie (Tenkan) wieder unterhalb der Standardlinie. Bei der Kreuzung wurde ein Death Cross gebildet, das bärisch zu werten ist. Schließlich befindet sich die verzögerte Linie (Chikou) knapp unterhalb des Kurses und oberhalb der Wolke – ein neutrales Signal ist die Folge. Demnach liegen ein bullisches, zwei neutrale und zwei bärische Signale vor.





