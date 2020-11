Xiaomi und Nio: Ein Knaller folgt dem nächsten!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Liebe Leser,

diese Tage stehen wie schon beschrieben unter dem Eindruck der US-Wahl und der Präsentation der Impfstoff-Lösung gegen das Corona-Virus. Vor allem die US-Wahl hat den chinesischen Unternehmen besonders geholfen, namentlich Xiaomi oder Nio, die noch einmal durch die Decke marschierten. Seit ungefähr 36 Stunden dreht der Wind. Was ist da los?

Am Ende ist die Frage, ob hier Gewinnmitnahmen im Spiel sind oder ob mehr dahinter steckt. Die Gewinne der vergangenen Tage sind zwar noch nicht ganz vom Tisch genommen, allerdings ist die Richtung derzeit klar – es geht wieder südwärts.

Nun würde ich davor warnen, Tagestrades als Maßstab aller Dinge zu sehen. Vielmehr sieht es tendenziell für alle Unternehmen kürzerfristig an den Börsen etwas besser aus. Dieses Stimmungsbild hängt ganz wesentlich an der Hoffnung, die Corona-Krise möge durch die Impfstoff-Präsentation “vorbei” sein und zumindest die Wirtschaft würde sich mittelfristig wieder deutlich erholen.

Diese Hoffnung teile ich mittelfristig noch nicht. In den vergangenen Tagen berichtete ich bereits darüber, dass der Impfstoff bis dato seine Reichweite nicht unter Beweis stellen konnte. Produktion und Verteilung sind für die kommenden Monate in keiner Weise geklärt – und damit wiederum ist die Spekulation über die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit im Grunde obsolet.

Auf der anderen Seite steht auch die Freude über den US-Wahlsieg auf tönernen Füßen. China hat sich bis dato nicht klar geäußert. Zudem hat auch der US-Präsident nicht Geld ohne Unterlass zur Verfügung. Ihm sind letztlich die Hände ähnlich gebunden wie Donald Trump, wenn es um die staatliche Unterstützung für die Wirtschaft geht.

Dennoch: Die Tendenz für chinesische Unternehmen wie Nio (das in der E-Mobilität sehr weit zu sein scheint – die Reichweite könnte dramatisch zunehmen) oder Xiaomi ist eindeutig wieder positiver. Nur hat die Börse in den vergangenen Monaten mit immensen Gewinnen wie etwa 1.900 % innerhalb eines Jahres bei Nio der Entwicklung schon vorgegriffen.

Daher sollten Sie sich auf Schwankungen einstellen, wenn Sie in diese Unternehmen investieren. Xiaomi ist derzeit mit hoher Sicherheit noch nicht in den großen Fonds vertreten. Es bleibt also den kleineren Fonds und institutionellen Investoren überlassen, den Aktienkurs zu gestalten. Das kann zu wesentlich größeren Schwankungen als etwa für Apple führen.

Xiaomi bleibt aber aus technischer Sicht wegen seiner starken Produkte für den 5G-Bereich mittel- und langfristig offensichtlich ein immer stärkerer Player am Markt. Wenn Sie also in chinesische Unternehmen investieren oder speziell in Xiaomi, sind hohe Kursziele bei 3 Euro oder 3,50 Euro rechnerisch sicher denkbar. Arbeiten Sie dennoch mit Limits – denn der Wahnsinn kann auch zu kurzfristig massiven Abschlägen nach unten führen.

from

Finanztrends by Christian Waffenschmidt

Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.