Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Das Börsenjahr 2020 endete für Xiaomi mit einer Rekordbewertung in Frankfurt: 3,50 Euro standen am 30. Dezember beim chinesischen Smartphone-Hersteller zum Handelsschluss auf dem Kurszettel – so viel wie niemals zuvor. Doch was soll man sagen? So gut wie das alte Jahr für die Xiaomi-Aktie endete, so gut beginnt das neue. Und das hat seinen Grund!

Xiaomi mit neuem Verkaufsrekord





Auf bis zu 3,72 Euro, ein Plus von annähernd sechs Prozent, schob sich Xiaomi direkt in den ersten Handelsminuten am Montag nach oben. Es ist offenbar die Reaktion auf die Nachricht aus China, die der Konzern an Neujahr verkündete. Demnach hat das neue Flaggschiff Xiaomi MI 11 bei den Fans auf dem Heimatmarkt eingeschlagen – und bescherte dem Unternehmen einen neuen Verkaufsrekord.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Xiaomi?

Ganz stolz habe Xiaomi wenige Minuten nach dem Jahreswechsel verkündet, „über die diversen Online-Retailer in China, die pünktlich um Mitternacht am 1. Januar 2021 die Verkaufsschleusen für das Mi 11 geöffnet hatten, bereits 1,5 Milliarden Yuan innerhalb von nur 5 Minuten eingenommen zu haben“, berichtet das Fachportal Notebookckeck. Das entspreche umgerechnet etwa 187 Millionen Euro. Mit dem Verkauf des Xiaomi Mi 10 vor exakt einem Jahr sei das allerdings nur bedingt vergleichbar, heißt es. „Damals nannte Xiaomi 200 Millionen Yuan innerhalb von einer Minute, was also hochgerechnet deutlich weniger wäre obwohl sich der Preis des chinesischen Mi 11 Basismodells im Vergleich zum Vorjahr nicht geändert hat.“

Noch einmal inklusive Ladegerät





Was den Run auf das neue Xioami-Smartphone angeheizt haben dürfte: Laut des Berichts bekamen die ersten Besteller des MI 11 ein hochwertiges 55 Watt-Ladegerät gratis dazu. Seit einigen Woche ist klar, dass dieses künftig standardmäßig nicht mehr in der Verpackung liegen wird. Mit dem Verzicht auf ein Ladegerät – nach Unternehmensangaben aus Umweltgründen – folgt Xiaomi dem Vorbild des US-Konkurrenten Apple.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.