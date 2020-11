Xiaomi lässt die Konkurrenz hinter sich!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

was es letzte Woche Neues bei Xiaomi gab, haben sich unsere Autoren in ihren Analysen einmal genauer angesehen. Die wichtigsten Vorkommnisse haben sie folgendermaßen zusammengefasst:

Der Stand! Xiaomi konnte Anfang der Woche mit einem neuen Allzeithoch aufwarten und dies könnte durchaus noch weiter ansteigen. Die Entwicklung! Die Kursgewinne von Xiaomi bescherten dem Wert Anfang der Woche ein neues Allzeithoch bei 3,15 Euro. Auch die guten Absatzzahlen sprechen für das Unternehmen. So wurden im dritten Quartal 2020 47,1 Millionen Geräte verkauft – also 45 Prozent mehr als im Vorjahr. Xiaomi liegt nun mit einem weltweiten Marktanteil von 13,1 Prozent sogar noch vor Apple mit 11,8 Prozent. Die Stimmung! In den letzten zwei Wochen wurde der Wert in sozialen Medien als besonders negativ bewertet, in den letzten Tagen ging es aber meist um positive Themen. Zudem gab es 7 Buy- und 1 Sell-Signal. Der Ausblick! Mit einer Marktkapitalisierung von annähernd 80 Milliarden US-Dollar muss sich Xiaomi nicht verstecken. Eventuell kann diese sogar gesteigert werden. Es bleibt spannend.

