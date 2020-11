Xiaomi: Das gibt es nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Xiaomi ist derzeit eine der heißen Aktien am Markt. Das chinesische Unternehmen hat endlich den Durchbruch geschafft und könnte schon am Dienstag ein kleines Wunder realisieren. Das Unternehmen scheint nach seinen großartigen Produkten auch von der US-Wahl zu profitieren. In den kommenden Tagen fällt eine wichtige Entscheidung.

Biden pusht

Joe Biden hat die US-Wahl formal aktuell für sich entschieden (juristische Auseinandersetzungen sind noch möglich). Damit wiederum ist Xiaomi Begünstigte der besseren Stimmung rund um China und den Chinahandel. Jetzt könnte es auch für Xiaomi wieder interessant werden, wenn die Handelsbeziehungen zwischen China und den USA sich verbessern.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Xiaomi?

Konkret dann wird die Aktie aus dieser Sicht davon profitieren, dass diese Stimmung in den kommenden Tagen noch profitieren könnte. Dazu allerdings könnte es auch ein neues Allzeithoch entstehen. Dies war im Sommer bei 2,91 Euro etabliert worden. Nach einem Aufschlag in Höhe von etwa 2,4 % am Montag und einem starken Aufwärtstrend (aus Sicht der Chartanalysten und aus der Perspektive der technischen Analysten) ist zumindest keine Hürde mehr auf dem Weg nach oben sichtbar.

Xiaomi hat in diesen Tagen die Chance, 3 Euro, ein neues Allzeithoch und dann sogar noch mehr zu erreichen.





