Xiaomi: Das Ziel!

Xiaomi ist am Dienstag mit einem kleinen Abschlag in den Handel gestartet. Ein Problem? Nicht nach Meinung von Analysten. Das (neue) Kursziel des Wertes aus China wird sich kaum ändern. Es dürfte im Gegenteil für die kommenden Tage als Leitbild über dem Handel noch für Nachfrage sorgen.

Xiaomi: Stark wie nie





Das chinesische Unternehmen ist im Gegenteil so stark wie nie. Die Aktie hält sich im Umfeld des noch im Herbst aktiven Allzeithochs so lange und so nachhaltig auf wie nie zuvor. Das hat vielerlei Gründe.

Die US-Wahl, von der im Zusammenhang mit Xiaomi kaum noch die Rede ist, hinterlässt Spuren. Denn das Unternehmen kann von dem erleichterten Handel mit China profitieren, den Joe Biden als neuer Präsident verspricht bzw. der im Wahlkampf zumindest deutlich angekündigt wurde.

Tatsächlich wird Biden es kaum anders als Donald Trump auch darauf anlegen, dass China seine Macht auf den Weltmärkten nicht so stark ausspielen kann wie erhofft. Dennoch: Xiaomi kann mit aktuellen Produkten (etwa zur neuen 5G-Technologie) auch in den USA punkten. Dies wiederum eröffnet wirtschaftlich beste Chancen.

Das Mittelklasse-Unternehmen hat in Deutschland die Konkurrenz zu großen Namen wie Samsung bereits angetreten. Im Weihnachtsgeschäft dürfte es einen weiteren Schub geben. Der Aktienkurs wird von der Stimmung getragen.

Die Aktie ist klar im charttechnischen Aufwärtstrend. Auch bei kleineren Rücksetzern bleiben 3 Euro als erstes Kursziel direkt im Blick. Darüber dürften dann 3,50 Euro ohne weitere Hindernisse erreichbar sein, so die Auffassung der Chart-Spezialisten. Insofern die Aktie auch im technischen Aufwärtstrend verläuft (GD200, GD90 oder das Momentum und die relative Stärke zeigen deutliche Trends), ist die Richtung dieser Tage vorgegeben. Kursschwankungen sind nach Meinung von Analysten zwar möglich, die Schwankungsbreite jedoch sollte relativ gering bleiben.





