Xiaomi: Siegeszug!

Xiaomi setzt auch zum Jahresende letztlich seinen Siegeszug an den Märkten fort. Dies betrifft zunächst die Stellung im Markt insgesamt. Im letzten Quartal des Jahres hat der chinesische Hersteller von Smartphones Huawei von den Spitzenplätzen verdrängt und sich auf das Podest mit Apple und Samsung gestellt.

Das neue Produkt MI 11 dürfte die Stellung zumindest absichern. Zudem gab es auch in den vergangenen Wochen gute Nachrichten: Die USA wollten chinesische Unternehmen letztlich am Handel an den Aktienmärkten hindern – wegen (nicht neuer) Vorwürfen bezüglich der Intransparenz der Unternehmen.

Dies passt sowohl zur Anti-China-Politik Donald Trumps wie auch zu den grundsätzlichen diesbezüglichen Vorstellungen von Joe Biden. Dennoch deutet sich an, dass es zumindest eine Entspannung im Handel zwischen den USA und China geben muss – und damit auch die Diskussion um die Börsenzulassung der Dickschiffe aus China sich zunehmend reduzieren wird.

Der Siegeszug zumindest von Xiaomi – sowohl bezogen auf die Produktmärkte insgesamt wie auch auf den Aktienmarkt – hat damit gute Chancen auf eine kräftige Fortsetzung. Die Aktie von Xiaomi dürfte in den kommenden Wochen das nun erreichte Allzeithoch (Ende der vergangenen Woche) erneut angreifen.

Chartanalysten verweisen darauf, dass der Wert in den zurückliegenden Wochen jedes Hindernis im jeweils zweiten Anlauf hinter sich ließ. Es gibt keinen Hindernisse mehr, die auf dem Weg nach oben noch massiven Widerstand leisten könnten.

Auch technische Analysten sind unverändert überzeugt: Die Aktie hat letztlich weitgehend freie Fahrt. Das Momentum, die relative Stärke wie auch die GDs sind in bester Verfassung.

Xiaomi kann trotz minimaler Gewinnmitnahmen am Montagmorgen von einem sehr starken Jahr ausgehen, so der Befund – wie weit kann es noch gehen?





