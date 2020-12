Xiaomi: Sensation!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Xiaomi hat seinen Lauf nach oben fortgesetzt. Am Dienstag schaffte die Aktie in der Welt der aktuellen Hype-Werte mit Substanz die höchsten Kursgewinne. Damit ist am vorletzten großen Handelstag des auslaufenden Jahres die Performance auf 175 % gestiegen.

Dies wiederum gilt aus Sicht der Analysten als weiterer Durchbruch. Xiaomi schaffte damit ein neues Allzeithoch. Das nächste Kursziel dürfte brisant sein.

Bis dato galten 3,50 Euro als fast unüberwindbare Hürde und als zu hohes Kursziel. Tatsächlich sind die Notierungen nun massiv nach oben geschnellt. Die Aktie steht praktisch direkt davor, 3,50 Euro zu überwinden. Darüber wären keine nennenswerten Hindernisse mehr zu sehen, die es zu überwinden gilt.

Insofern ist zumindest aus Sicht der Charttechniker und Statistiker der Weg bis zu 4 Euro (!) praktisch vorgezeichnet. Die Notierungen sind zudem nach unten bestens abgesichert.

Aktuell schützt die Pufferzone bei 3,15 Euro die Aktie vor einem deutlicheren Absturz. Insofern gibt es hier eine eindeutige Tendenz.

Dies bestätigen auch die technischen Analysten. Die wiederum bescheinigen dem Wert sowohl kurz- wie auch langfristig einen Aufwärtstrend. Denn immerhin ist das Momentum gerade langfristig so stark wie nie zuvor. Die relative Stärke zeigt sehr deutlich einen kurz- und einen langfristigen Trend an.

Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 38 Tage, 50 Tage oder 100 und 200 Tage ist weit unterhalb des Aktienkurses – bessere und deutlichere Signale kann es kaum geben.

Wirtschaftlich betrachtet ist vor allem der Umstand interessant, dass das neue Smartphone Mi 11 den ganz Großen der Branche wie Apple und Samsung den Platz streitig machen wird. Zuletzt galt zum Beispiel Huawei bereits als überholt. Die absolute Umsatzgröße von Apple oder auch Samsung wird Xiaomi auf Jahre nicht erreichen, gerade im Smartphone-Bereich sieht es inzwischen allerdings nach einem starken Markteintritt aus.





