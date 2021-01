Xiaomi: Neues Kursziel

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Xiaomi ist in den vergangenen Tagen vor der neuen Woche etwas abgefallen – so lautete die Kommentare. Tatsächlich hat das Unternehmen lediglich nicht ganz so stark zugelegt wie andere Hype-Werte. Mit 3,40 Euro steht die Aktie weiterhin deutlich höher als zu den Allzeithochs, die noch vor wenigen Handelstagen im alten Jahr bei 3,17 Euro notierten.

Dennoch: Aktuell ist die Aktie binnen von vier Wochen noch um 21 % nach oben geklettert. Der Wert ist zudem innerhalb von drei Monaten um 47 % geklettert. Deshalb ist und bleibt der Aufwärtstrend noch gigantisch.

….. ein neues Allzeithoch erreichen, wenn die Dynamik der vergangenen Wochen anhält. Dies kann gelingen, da es nach oben kaum Widerstände gibt. In diesen Tagen wartet das Unternehmen zudem mit einem besonderen Clou auf.

Der Konzern bringt in den kommenden Tagen noch die nächsten Versionen des neuen MI 11 heraus. Dies dürfte eine weitere Konkurrenz zu den neuen Modellen von Samsung oder Apple darstellen.

Die Aktie ist also in direkter Konkurrenz zu den US- und südkoreanischen Marktführern. Ohnehin ist Xiaomi schon die Nr. 3 im Markt, wie die Marktforschung jüngst ergeben hat. Die Aktie also könnte denselben Weg einschlagen, den auch Apple derzeit weiter läuft: Richtung weiterer Allzeithochs.

Für Xiaomi spricht zudem, dass es nach unten massive Unterstützungen gibt. Der Wert hat auch aus Sicht der technischen Analysten einen erstaunlichen Aufwärtstrend geschafft. Die Aktie hat dabei einen Aufschlag in Höhe von 155 % in einem Jahr genutzt, um den GD200 um immerhin mehr als 30 % zu überwinden.

Die Notierungen sind auch auf Basis des Momentum wie auch der relativen Stärke deutlich im Hausse-Modus. Die Vorzeichen für die neue Woche sind stark.





