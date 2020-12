Xiaomi: Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Xiaomi hat auch am Dienstag seinen starken Lauf nach oben eindrucksvoll fortgesetzt. Das Weihnachtsgeschäft lockt offenbar nicht nur Kunden an die Smartphone-Märkte, sondern auch Aktionäre. Eine überraschende Nachricht hatte erst vor kurzem gezeigt, dass Xiaomi sogar Apple massive Konkurrenz machen kann. Folgt der chinesische Star dem Kultunternehmen beim Kursziel?

Das Unternehmen ist vor kurzem sogar regelrecht ausgezeichnet worden. Der Absatz der Smartphones, so ermittelten Marktbeobachter, sei bei den Smartphones sogar größer gewesen als für Apple – im 3. Quartal.

Auch gegenüber Huawei hatte sich Xiaomi bereits stark gezeigt und dem chinesischen Marktführer Marktanteile abgeknöpft. Das Ganze zahlt sich nun in einem weiteren Aufwärtsmarsch aus. Die Aktie konnte innerhalb von fünf Tagen satte 15 % aufsatteln und hat damit die kleine Kursdelle vor etwa drei Wochen vergessen lassen.

Die Bilanz zeigt vielmehr, dass der Kurs nun auf das Allzeithoch vom 23. November 2020 zuläuft. Xiaomi hatte dabei den Kurs auf 3,17 Euro nach oben geschoben. Es fehlt nicht mehr viel, dann ist die Aktie sogar in der Lage, das neue Allzeithoch zu verkünden. Weniger als 3 % fehlen.

Noch im Verlauf dieser Woche also ist mitten im Weihnachtsgeschäft die grandiose Meldung möglich. Der anstehende Lockdown in Deutschland oder auch in den Niederlanden dürfte Xiaomi kaum treffen.

Wie andere Hersteller ist das Unternehmen im Online-Handel bestens aufgestellt. Das neue Gerät, M 11, könnte dann in den kommenden Wochen den Absatz noch einmal anheizen. Die Chancen stehen ausgezeichnet, dass dem charttechnischen Aufwärtstrend und dem technischen Hausse-Modus (alle technischen Signale sind positiv, teils beträgt das Polster mehr als 30 %) auch weitere Tops folgen.

In den kommenden Tagen wird es für diesen Wert unglaublich spannend, heißt es aus dieser Sicht.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.