Xiaomi: Ist das die Ruhe vor dem Sturm?

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Xiaomi zählt an der Börse derzeit zu den gefragtesten Titeln überhaupt, wenn man von Aktien von Corona-Impfstoff-Entwicklern einmal absieht. Nahezu täglich gibt es neue interessante Meldungen rund um den chinesischen Tech-Konzern, welcher der Konkurrenz vor allem in Sachen Preis gerne das Fürchten lehrt. Nach sehr turbulenten Wochen ist es am Mittwoch aber verdächtig ruhig geworden. Echte Neuigkeiten gab es nicht zu hören, stattdessen mussten die Aktionäre sich mit dem gewöhnlichen Hintergrundrauschen in Form von Spekulationen zufriedengeben. Selbst jene spielten sich aber auf einem Niveau ab, welches sich auf die Kurse kaum weiter auswirkte.

Von Euphorie war am Mittwoch bei der Xiaomi-Aktie nichts zu sehen. Immerhin konnten aber grüne Vorzeichen vermeldet werden, wenngleich die Zugewinne sich mit 0,44 Prozent doch eher in Grenzen hielten. In den vergangenen Tagen kam es zu einer spürbaren Welle der Erholung, was die Xiaomi-Aktie in die Tiefe beförderte. Zum Handelsstart am Donnerstag notierten die Anteile bei nur noch 2,42 Euro und damit ein gutes Stück entfernt vom 52-Wochen-Hoch, welches bei 2,94 Euro zu finden ist.

Wie bereits erwähnt gab es kürzlich keine sensationellen Neuigkeiten rund um Xiaomi. Die Seite „Chinahandys.net“ ist aber auf einen Tweet von Li Weibing aufmerksam geworden. Jener verkündete dass man mit der Marke Redmi gerne wieder ein kleineres Smartphone produzieren würde. Das könnte aber wohl zu Nachteilen bei der Batterielaufzeit sorgen. Als Ankündigung eines neuen Geräts ist die Nachricht nicht zu verstehen. Vielmehr dürfte der Handy-Hersteller damit Marktforschung betreiben und vorsichtig die Nachfrage nach kompakteren Geräten ausloten.

Im Netz werden immer wieder Stimmen laut, die wieder kleinere Smartphones fordern und sich mit den immer größeren Displays nicht so recht anfreunden wollen. Dabei dürfte es sich aber um nicht mehr als eine lautstarke Minderheit handeln. Dass die meisten eher zu Geräten mit großzügigen Displays greifen, zeigen die Verkaufszahlen mehr als deutlich. Nicht nur bei Xiaomi finden große Handys mehr Abnehmern, auch bei Apple und Sony ist eine solche Tendenz zu beobachten. Selbst wenn also ein Redmi in Kompaktgröße kommen sollte, so dürften die Verkaufszahlen keinen Anleger vor dem Ofen hervorlocken.

from

Finanztrends by Christina Rothstein

Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.