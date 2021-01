Xiaomi: Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Xiaomi ist zum Abschluss der neuen Woche relativ stark geworden. Zuletzt zeigte sich der Wert etwas erholter, nachdem es zuvor auf Basis einer politischen Entscheidung nach einem Absturz aussah. Nun jedoch steht der nächste Hammer des Unternehmens aus China bevor. Immerhin:

Die Aktie konnte zeitweise die Marke von 3 Euro nicht mehr halten und ist daraufhin in Richtung von 2,90 Euro gesackt. Hintergrund war der politische Streit um chinesische Unternehmen. Donald Trump hatte in einer seiner letztlichen politischen Aktivitäten chinesische Unternehmen auf einer schwarzen Liste platziert.

Diese seien vermeintlich durch das Militär kontrolliert. So sollten Investitionen in solche Unternehmen unterbunden oder gar untersagt werden. Joe Biden nun ist seit dem 20. Januar im Amt. Dies, so die Meinung von politischen Analysten, könnte zumindest oberflächlich das Verhältnis zu Chinas Führung und den Unternehmen wieder etwas entspannen.

Xiaomi: Neu denken

Das Unternehmen Xiaomi jedenfalls war von den Diskussionen betroffen. Am 15. Januar rutschte der Kurs intraday auf 2,89 Euro. Erst dann wurde deutlich, dass vermutlich die Einträge auf der schwarzen Liste ein politisches Showstück sind.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Xiaomi?

Xiaomi glänzt indes vor allem dadurch, dass das Unternehmen in den zurückliegenden Wochen die MI 11-Serie auf den Markt brachte / bringt und damit zu einem der großen Konkurrenten von Apple und Samsung aufsteigen kann.

Huawei ist bereits überholt. Die Stimmung rund um das chinesische Unternehmen dürften sich nach Ansicht von Chartanalysten vor allem dann bessern, wenn es gelänge, nun auch noch die Marke von 3,50 Euro erneut zu überrunden.

Diese Marke würde den Weg zum Top bei gut 3,73 Euro freimachen. Kursziel waren vor Wochen aus charttechnischer Sicht bereits 4 Euro. Die Chance auf einen weitergehenden Ausbruch gelten als gut.





