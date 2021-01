Xiaomi: Eine Katastrophe!?

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

am Freitag ist die Aktie von Xiaomi erneut unter die Räder geraten. Dies passierte schon am Donnerstag, zumindest am früheren Abend. Die Chinesen litten darunter, dass Donald Trump sie per Executive Order auf eine schwarze Liste hat setzen lassen. Diese schwarze Liste enthält Unternehmen, mit denen dauerhaft ab Ende des Jahres nicht gehandelt werden soll.

Der Präsident behauptet, die chinesischen Militärs wären beteiligt. Insofern ist dies ein Kampf gegen China, der fortsetzt, was Trump in den vergangenen Jahren bereits vollzog. Nur behaupte ich, der Kurs wird darunter nicht langfristig leiden.

Keine Panik

Die Börsen haben der Aktie gestern allerdings mit einem Minus von gut 6 % den Stecker gezogen. Der Kurs fiel sogar auf weniger als 3 Euro. Dies war seit Wochen nicht mehr passiert. Der Kurs jedoch war sogar schon mächtiger eingeknickt und befand sich auf dem Weg zu Notierungen von 2,80 Euro.

Die chinesischen Unternehmen, die jetzt betroffen sind oder waren, müssen sich allerdings keine besonders großen Sorgen machen. Donald Trump ist am 21. Januar nicht mehr Präsident der USA. Sein Nachfolger Joe Biden allerdings wird mit hoher Sicherheit die Richtung gegenüber den chinesischen Unternehmen wieder ändern (müssen).

Ein Hintergrund dafür ist der Umstand, dass Biden selbst mit China geschäftlich verbunden ist (über seinen Sohn Hunter). Der neue Präsident sieht China zwar als kritischen Wettbewerber, darin ist er Trump nicht unähnlich. Allerdings wird er smarter auf die Entwicklung reagieren müssen.

Insofern rechne ich damit, dass die Rucksäcke für Unternehmen wie Xiaomi bald wieder abgeladen werden. Wer auf Xiaomi setzen möchte, hat daher gerade bei günstigeren Kursen noch gute Chancen.

Die Charttechniker behaupten ohnehin, Xiaomi befinde sich in einem starken Aufwärtstrend. Die Rückschläge mit Kursen von weniger als 3 Euro gelten zwar als Tiefschlag. Dennoch hat der Wert noch über 50 Cent Vorsprung, bis es kritischer werden könnte.

Wenn Sie am Montag den Handel wieder aufnehmen, dann jedenfalls bleibt das bisherige Kursziel bestehen. Bei 3,50 Euro hat die Aktie die erste Hürde aufgebaut. Dann kann es sogar in Richtung von 4 Euro weitergehen.

Technische Analysten zeigten mir, dass zumindest die technischen Signale für das Momentum oder die relative Stärke weiterhin positiv sein sollen. Insofern hat sich nichts geändert – bis auf den Umstand, dass das Risiko kurzfristig etwas größer zu werden scheint.

Wenn Sie allerdings sicher gehen wollen, setzen Sie auch bei Xiaomi klare Stop-Loss-Limits. Wenn die chinesischen Unternehmen verbannt bleiben, wird die Stimmung schnell drehen. Das ideale Limit liegt 15 % unter dem aktuellen Kurs.





