Xiaomi: Die Bullen werden zurückgeschlagen

Die Xiaomi-Aktie konnte in den vergangenen Monaten Attacken der Bären immer wieder auf Höhe des 50-Tagedurchschnitts abfangen und dadurch den im Oktober begonnenen Anstieg fortsetzen. Anfang Dezember wurde die 50-Tagelinie sehr souverän verteidigt. Anschließend stieg der Kurs bis zum 4. Januar auf ein neues Allzeithoch bei 3,87 Euro an.

Von hier aus fiel die Xiaomi-Aktie in der ersten Januarhälfte erneut auf den 50-Tagedurchschnitt zurück. Dieses Mal gelang die Verteidigung des gleitenden Durchschnitts nicht so souverän wie im Vormonat. Dennoch konnte auf dem EMA50 eine Gegenbewegung eingeleitet werden. Sie endete gestern am Abwärtstrend seit dem Allzeithoch.

Auch heute vermögen die Bullen den Abwärtstrend nicht zu durchbrechen. Damit deutet sich eine Verlängerung der laufenden Korrektur an und es ist zu erwarten, dass der 50-Tagedurchschnitt in Kürze ein weiteres Mal getestet wird. Er ist in der Zwischenzeit bis auf 3,06 Euro angestiegen. Wird er durchbrochen, sind Abgaben bis auf das Tief vom 15. Januar bei 2,87 Euro zu erwarten.

Verbessern können die Bullen ihre Lage nur, wenn ihnen ein nachhaltiger Bruch des Abwärtstrends seit dem Allzeithoch gelingt. Anschließend gilt es, das Hoch vom 12. Januar bei 3,55 Euro nachhaltig zu überwinden. Im Erfolgsfall könnte der Anstieg bis auf das Allzeithoch bei 3,87 Euro und darüber hinaus fortgesetzt werden.





