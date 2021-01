Xiaomi-Aktie: Das war nicht zu vermeiden!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Nachdem Xiaomi mit seinem neuen Smartphone-Flaggschiff Mi 11 zuletzt mehrere Rekorde brechen konnte, ging es mit dem Aktienkurs des chinesischen Tech-Konzerns durch die Decke. Im Hoch konnte das Papier sich bis auf 3,85 Euro steigern und sich innerhalb von nur vier Wochen um etwa 40 Prozent verbessern.

Viele dürften schon darauf gehofft haben, den Titel bald oberhalb von 4 Euro zu sehen. Das ist auch immer noch absolut im Bereich des Möglichen, allerdings werden die Anleger dafür wohl noch etwas Geduld aufbringen müssen. Am Mittwoch erhielt die Kursrallye zunächst einen kleinen Dämpfer.

Um etwas mehr als vier Prozent ging es mit der Xiaomi-Aktie im gestrigen Handel abwärts, was den Kurs per Handelsschluss auf „nur“ noch 3,64 Euro beförderte. Träumereien von neuerlichen Rekordmarken an der Börse werden dadurch für den Moment enttäuscht. Noch gibt es aber keinen Grund zur Panik.

Verantwortlich für die Kursverluste sind einzig und allein Gewinnmitnahmen, mit denen ohnehin zu rechnen war. Wichtig wird jetzt sein, ob diese sich auch in den kommenden Tagen noch fortsetzen werden. Solange die Xiaomi-Aktie sich nördlich von 3,50 Euro stabilisieren kann, bleibt der steile Aufwärtstrend intakt.

Genügend Potenzial ist an und für sich noch vorhanden. Das Mi 11 ist bisher nur in China offiziell gestartet. Sollte das Gerät bei der Markteinführung im Westen ähnliche Verkaufszahlen wie im Reich der Mitte aufweisen, könnte uns der nächste spontane Kurssprung bevorstehen. Vielleicht geht es dann auch endlich in Regionen jenseits der 4-Euro-Marke.

Noch ist allerdings nicht bekannt, wann das Smartphone seinen Weg in hiesige Gefilde finden wird. Auch über einen möglichen Preis gibt es nur Spekulationen. Es bleibt also spannend bei der Xiaomi-Aktie. Langfristig sind Kursgewinne hier nicht garantiert, mit Blick auf die weiteren Aussichten aber zumindest einigermaßen wahrscheinlich.





