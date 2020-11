Xiaomi Aktie: Mit wahnsinnigem Tempo!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Die Aktie von Xiaomi kämpft, wenn man so will. Zwei Mal in dieser Woche waren die Papiere des chinesischen Technologie-Konzerns nach ihrem jüngsten Höhenflug auf 2,90 Euro bereits nach unten gesackt, zwei Mal kam die Xiaomi-Aktie wieder zurück. 2,43 Euro standen am Mittwoch zeitweilig nur noch auf dem Kurszettel, am Donnerstag zum Börsenschluss wurden die Anteilsscheine bei immerhin 2,60 Euro gehandelt. Unterdessen bleibt der Konzern sich weiterhin treu – Stillstand scheint bei Xiaomi offenbar streng verboten.

Erst vor wenigen Wochen nämlich stellten die Chinesen die abgespeckte Version ihres Flaggschiffs Xiaomi Mi 10 in verschiedenen Varianten vor. Die neue MI 10T-Reihe verzichtet vor allem auf einen teuren OLED-Bildschirm und ist in der Lite-Version daher bereits für deutlich unter 300 Euro zu haben. Nun aber, berichten Medien übereinstimmend, seien bereits erste Bilder der Nachfolgeserie MI 11 im Netz aufgetaucht. Interessant sei der Text, den Digital Chat Station im Tweet zu dem Bild geschrieben habe, heißt es dazu bei den Experten von Curved: “See you at the end of the year”, was frei übersetzt “Wir sehen uns Ende des Jahres” bedeute. Dies ist ein Hinweis darauf, dass mit der Vorstellung des Xiaomi Mi 11 noch 2020 zu rechnen wäre. Was für ein Wahnsinnstempo!

Das legte auch die Aktie von Xiaomi hin, zumindest bevor sie in dieser Woche dann in ihre Korrekturphase überging. Bei einem Kurs 1,62 Euro stand die Aktie noch am 12. August, bis zum Höchststand am Montag hatten sich die Papiere im Wert somit um rund 80 Prozent gesteigert – innerhalb von weniger als drei Monaten. Aktuell liegt der Aufschlag immerhin noch bei 60 Prozent. Das kann man beeindruckend finden – oder als Enttäuschung sehen. Denn: Am 1. September dieses Jahres wurde die Xiaomi-Aktie bereits kurzzeitig bei 2,94 Euro gehandelt, so viel wert war sie davor und danach nie mehr.

