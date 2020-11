Xiaomi-Aktie: Das wäre eine wahre Revolution!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Immer wieder macht Xiaomi mit Neuankündigungen auf sich aufmerksam, die im ersten Moment schon fast unglaublich klingen. Dazu gehörten in den letzten Tagen unter anderem Berichte, wonach der chinesische Hersteller derzeit an einer Technologie arbeiten soll, mit der Smartphones mit bis zu 200 Watt aufgeladen werden können. Schon beim Mi 10 Ultra, welches mit einem 120-Watt-Netzteil ausgeliefert wird, dauert ein Ladevorgang nur noch 26 Minuten. Mit einer nochmals deutlich gesteigerten Leistung dürfte die Dauer sich bei zukünftigen Geräten noch einmal verringern. Die Konkurrenz hat dem bisher nur wenig entgegenzusetzen.

Schenkt man Nachrichten des Leakers „Digital Chat Station“ im sozialen Netzwerk Weibo Glauben, so ist mittlerweile auch klar, welches neue Handy die heiß erwartete Technik erhalten wird. Die Rede ist von einem Mi Mix 4, welches im nächsten Jahr erscheinen soll. Das soll neben dem 200-Watt-Netzteil auch erstmals eine Frontkamera vollständig im Gehäuse verschwinden lassen und außerdem über faltbare Displays verfügen. Mit einer derartigen Ausstattung hätte das Smartphone mehr als nur ein Alleinstellungsmerkmal. Bisher handelt es sich aber lediglich um Spekulationen. Xiaomi selbst bestätigte bisher noch nicht, dass sich ein solches Handy tatsächlich in Entwicklung befindet.

Die Xiaomi-Aktie legt zu





Dennoch scheint das Ganze bei den Anlegern gut anzukommen. Dafür sprechen zumindest Kursgewinne von knapp drei Prozent am Freitag, welche die Anfang der Woche begonnene Erholungsbewegung weiter unterstützen. Es braucht jedoch nicht viel Fantasie, um diese Entwicklung mit den US-Wahlen in Verbindung zu setzen. Die Auszählung der Stimmen dauert noch immer an. Kurz vor dem Wochenende zeichnete sich aber immer klarer ab, dass ab Januar der Präsident wohl auf den Namen Joe Biden hören wird. Für Xiaomi wären das gute Neuigkeiten. Zwar wird auch der ehemalige Vize-Präsident von Barack Obama kaum auf Kuschelkurs mit Peking gehen. Er dürfte aber zumindest ein professionelleres und weniger unvorhersehbares Verhalten an den Tag legen. Dass allein reicht den Anlegern, um frohen Mutes in die Zukunft zu blicken.

Von Andreas Göttling-Daxenbichler - 7. November 2020

