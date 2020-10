Xiaomi Aktie: Das überzeugt!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

letzte Woche berichteten unsere Autoren, wie es derzeit um Xiaomi bestellt ist. Hier ihr Fazit:

Der Stand! Derzeit scheint Xiaomi überzeugen zu können – etwa mit einer neuen Schnellladefunktion. Die Entwicklung! Für Xiaomi verlief die Präsentation der neuen Handygeneration sehr positiv und das Preis-Leistungs-Verhältnis der Xiaomi-Produkte scheint in Europa zu überzeugen. Besonders erfolgreich scheint die neue 120 Watt Schnellladefunktion zu sein, mit der der Akku in nur wenigen Minuten aufgeladen werden kann. Die Abwärtsorientierung des Kurses konnte so am 24. September beendet werden und der Kurs bewegt sich um die SMA 38 Linie. Die Performance! In den letzten 12 Monaten gab es eine Performance von 135,75 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -10,11 Prozent gefallen sind – das ist eine Outperformance von +145,87 Prozent im Branchenvergleich. Der “Informationstechnologie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -11,33 Prozent im letzten Jahr und Xiaomi lag 147,08 Prozent darüber. Der Ausblick! Es könnte durchaus passieren, dass das positive Signal ob der gängigen Oszillatoren neutralisiert wird – der Kurs sollte deshalb gut im Auge behalten werden.

Was wird es bei Xiaomi weiter Neues geben? Wir bleiben für Sie dran.





