Xiaomi-Aktie: Ein starkes Stück!

Im Smartphone-Geschäft Fuß zu fassen, ist kein einfaches Unterfangen. Die Konkurrenz ist hart und die Margen sind gering. Umso erstaunlicher ist es, welche Erfolge Xiaomi in den vergangenen Jahren feiern konnte. Innerhalb kürzester Zeit wandelte sich das chinesische Unternehmen vom Nobody zu einem der größten Player in der Branche. Zum Erfolgsrezept zählen dabei nicht nur hochwertige Geräte. Überzeugen konnte die Marke vor allem mit guter Leistung zu günstigen Preisen. Obwohl mehr und mehr der High-End-Markt in den Fokus rückt, bleiben die Verantwortlichen ihren Wurzeln treu. Kürzlich wurde dies durch das Redmi 9A bewiesen.

Das Fachmagazin „curved.de“ nahm sich jüngst das Redmi 9A genauer zur Brust. Mancherorts ist jenes Handy für gerade mal 100 Euro oder sogar noch weniger zu haben. Für einen solchen Preis erhalten Nutzer natürlich keinen iPhone- oder Samsung-Galaxy-Konkurrenten. Die Grundfunktionen laufen laut dem Testbericht aber tadellos. Lediglich bei der Kamera und der Geschwindigkeit müssen Anwender einige Abstriche machen. Was sich anhand der Ergebnisse zeigt ist aber, dass Xiaomi in diesem Preisbereich weitgehend alleine ist. Smartphones anderer Hersteller für 100 Euro sind zumeist deutlich schlechter ausgestattet.

Die Erfolge der Vergangenheit sowie die Aussichten für die Zukunft trieben die Xiaomi-Aktie zuletzt in immer neue Höhen. Für den Moment scheint das Papier aber seinen Höhepunkt gefunden zu haben. In der laufenden Woche kam es zu einer heftigen Korrektur, von der sich die Kurse noch nicht erholen konnten. Nach einer Gegenbewegung am Mittwoch ging es am Donnerstag bis zum Abend wieder um knapp ein Prozent abwärts. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass diese Verluste in erster Linie auf Gewinnmitnahmen zurückzuführen sind.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.