Xiaomi-Aktie: Das sieht man selten!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Die Xiaomi-Aktie war in den letzten Wochen immer wieder für eine Überraschung gut. Mal freuten die Anleger sich über große Kursgewinne, an anderen Tagen kam es zu schmerzhaften Korrekturen. Von all dem war am Dienstag überhaupt nichts mehr zu spüren. Stattdessen trat die Xiaomi-Aktie auf der Stelle und es kam über den Handelstag hinweg kaum zu spürbaren Bewegungen. Unter dem Strich blieben weder Zugewinne noch Verluste zu verzeichnen und die Kurse verharrten auf 2,30 Euro.

Es kommt nicht oft vor, dass die Xiaomi-Aktie derart festgefroren ist. Leider ist es für die Anleger aber kaum eine gute Nachricht. Nachdem der Titel zuletzt eine heftige Korrektur durchlebte, wäre es eigentlich an der Zeit für eine Gegenbewegung. Dass diese nicht so richtig in die Gänge kommt, dafür dürfte unter anderem das Coronavirus verantwortlich sein. Jenes hält die Märkte mit steigenden Infektionszahlen mal wieder in Atem.

from

Finanztrends by Christina Rothstein

Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.