Xiaomi-Aktie: Der nächste große Wurf?

Xiaomi ist hierzulande vor allem für günstige Smartphones mit zuweilen beeindruckenden technischen Daten bekannt. Tatsächlich ist das aber längst nicht der einzige Markt, welchen der Konzern bedient. Es wird auf vielen Hochzeiten getanzt und die Verantwortlichen scheinen sehr erpicht darauf zu sein, das eigene Geschäft auf möglichst viele Bereiche auszudehnen.

Von kabellosen Kopfhörern über E-Roller bis hin zu Smartwatches gibt es aus der Tech-Welt nur noch wenig, was nicht in irgendeiner Form auch mit einem Xiaomi-Logo käuflich zu erwerben wäre. Laut aktuellen Medienberichten betreibt das Unternehmen jetzt Produktpflege bei einem eher wenig beachteten Gerät.

Unter anderem berichtete kürzlich „notebookcheck.com“ über den sogenannten Mi Reader Pro. Dabei handelt es sich um einen E-Book-Reader, der in direkte Konkurrenz zu Geräten wie dem Amazon Kindle treten könnte. Im Vergleich zum eigenen Vorgänger ist vor allem das Display deutlich angewachsen. Dieses kommt nun auf eine Diagonale von 7,8 Zoll statt zuvor 6 Zoll.

Um bei allen Lichtverhältnissen gut lesen zu können, erhalten Nutzer eine regulierbare Hintergrundbeleuchtung. Für das Betriebssystem verlässt Xiaomi sich auf Android. Angekündigt wurde der neue E-Reader bisher nur für den chinesischen Markt. Das bedeutet aber nicht, dass in Zukunft keine Veröffentlichung in westlichen Gefilden stattfinden würde.

Keine schlechte Nachricht für die Xiaomi-Aktie

Auf die Xiaomi-Aktie nimmt das Thema kaum Einfluss. Zumindest steht das neue Produkt dem aktuellen Höhenflug aber auch nicht im Wege. Nachdem die Kurse in den vergangenen Tagen bereits mit atemberaubenden Tempo in die Höhe geschossen sind, gab es am Dienstag schon wieder grüne Vorzeichen zu bewundern.

Die Zugewinne hielten sich mit knapp 0,7 Prozent zwar etwas in Grenzen. Dennoch dürfte sich darüber wohl kein Anleger beschweren. Mit 3,12 Euro notiert die Xiaomi-Aktie auf einem enorm hohen Niveau. Vor sechs Monaten brachte der Titel es nicht einmal auf die Hälfte. Ob es in diesem Stil jetzt langfristig weitergehen wird, bleibt aber noch abzuwarten.





