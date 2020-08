Xiaomi Aktie: Die nächste Weltneuheit!

Die Aktie von Xiaomi war phänomenal in die neue Woche gestartet: Bei einem Kurs von 2,04 Euro, ein neues Allzeithoch für die Papiere des chinesischen Technologiekonzerns, war allerdings erst einmal Schluss. Bei einem Kurs von 2,03 Euro ging die Xiaomi-Aktie am Montag aus dem Handel, am Dienstag rutschte der Kurs wieder auf 1,99 Euro zurück. Doch das aufstrebende Unternehmen liefert derzeit im Tagestakt Neuigkeiten aus dem operativen Geschäft – zum Teil revolutionäre.

Xiaomi-Patent für bewegliche Kamera

So Xiaomi laut dem Branchenportal Golem jetzt nicht nur gemeinsam mit dem italienischen Sportwagenhersteller Lamborghini ein Elektro-Gokart vorgestellt, das ausschließlich für die Rennstrecke geplant ist. Auch auf dem angestammten Smartphone-Markt kommt Xiaomi mit einer Weltneuheit um die Ecke: Gemeint ist nicht das jüngst vorgestellte Xiaomi Mi 10 Ultra, das laut DxOMark die derzeit beste Smartphone-Kamera bietet (und in Europa vorerst nicht erhältlich sein wird). Und in diesem Segment weiter an der Spitze zu bleiben, entwickelt die Chinesen ständig neue Technologien. Der neueste Clou von Xiaomi ist laut Areamobile eine bewegliche Kamera, die von LetsGoDigital als US-Patent entdeckt wurde. Dabei lassen sich die Objektive auf der Rückseite des Geräts kippen.

Zwei Kameras für Ultraweitwinkel

Laut des Berichts zeigt das Xiaomi-Patent „zwei Sensoren am Telefon, die mechanisch miteinander verbunden sind“. Diese können demnach gemeinsam gekippt werden, um dadurch ein größeres Sichtfeld abzudecken. Somit könnten Ultraweitwinkelbilder entstehen, obwohl die Brennweite der Objektive nicht besonders groß ist. Landschaftsbilder wären durch die Neuerung somit ohne die Verzerrungen einer kleinen Brennweite möglich. Allerdings: „Ein solches Kameramodul wird aus einem schlanken Gerät deutlich hervorstehen“, heißt es bei Areamobile. Ob und wann Xiaomi die neue Technologie tatsächlich in einem Smartphone verbauen wird, ist noch unklar.

