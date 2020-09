Xiaomi-Aktie: DAS macht Mut!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Obwohl Xiaomi seine Anleger in den vergangenen Wochen immer wieder mit guten Nachrichten verwöhnen konnte, ging es mit der Aktie des Unternehmens immer weiter in Richtung Süden. Innerhalb von etwa vier Wochen verloren die Anteile um etwa 25 Prozent an Wert und näherten sich dadurch bereits charttechnisch kritischen Marken. Einige Beobachter befürchteten bereits, dass dies der Anfang eines Crashs werden könnte. Gänzlich ausschließen lässt sich das nach jetzigem Stand noch nicht. Zum Start der neuen Woche gibt es für die Aktionäre aber zunächst Grund zum Aufatmen.

Nach der heftigen Abwärtsbewegung in der vergangenen Woche meldeten sich die Bullen bei der Xiaomi-Aktie am Montag endlich wieder zurück. Bis zum Nachmittag gelang es ihnen, die Kurse um respektable 3,6 Prozent in die Höhe zu schrauben. Das ist ein guter Anfang, die Abschläge im September sind dadurch aber noch lange nicht egalisiert. Die Käufer müssen jetzt weiter am Ball bleiben, um für eine anhaltende Trendwende sorgen zu können. Grundsätzlich sind die Voraussetzungen dafür nicht schlecht, eine sichere Bank ist die Aktie aber noch lange nicht.

Für gute Laune bei den Aktionären sorgten zuletzt mehrere Neuankündigungen von Xiaomi. Dabei glänzen die Smartphones aus China nicht einmal unbedingt mit ihrer Ausstattung. Der Hersteller schafft es jedoch immer wieder, Preise auszurufen, mit denen die Konkurrenz bei vergleichbaren Features schlicht nicht mithalten kann. Dieses Image scheint aber erste Kratzer zu bekommen. Der Tech-Gigant Samsung kündigte unlängst ein Mittelklasse-Smartphone an, das sich preislich vor den Mi-Geräten in keiner Weise zu verstecken braucht. Es ist nicht undenkbar, dass eben deshalb die Anleger jetzt vorsichtiger werden. Langweilig dürfte es jetzt in keinem Fall werden.

from

Finanztrends by Christina Rothstein

Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.