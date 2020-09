Xiaomi Aktie: Das ist mal ein Frühstart!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Glaubt man übereinstimmenden Medienberichten, wird Xiaomi im Laufe des heutigen Mittwoch sein, auch preislich, abgespecktes Smartphone-Flaggschiff Mi 10T Pro in einem Online-Event offiziell vorstellen. Von Feiertagsstimmung war am Vortag an der Börse allerdings noch keine Spur: Die Xiaomi-Aktie gab zwischenzeitlich mehr als drei Prozent ab, bevor sie sich dann am Dienstagnachmittag bei einem Minus von knapp zwei Prozent und rund 2,25 Euro einpendelte. Ein wenig mehr Zuversicht wärte allerdings angebracht gewesen, legte der chinesische Konzern doch quasi einen echten Frühstart hin.

Bevor nämlich die letzte Geheimnisse des Oberklasse-Smartphones gelüftet werden, hat Xiaomi in einem völlig anderen Preissegment für ein Ausrufezeichen gesorgt: In China sei am Dienstag eine neue Variante des günstigen Xiaomi Redmi 9A vorgestellt worden, berichtet das Fachportal notebookcheck. Das Besondere: Das in China umgerechnet gerade einmal 125 Euro teure Telefon verfügt laut des Berichts über 6 GB RAM sowie 128 GB internen Speicher. „Mit dieser Vorstellung könnte der Hersteller einen neuen Trend im Budget-Segment hin zu mehr Arbeitsspeicher einläuten“, mutmaßen die Experten. Für Xiaomi ist es zweifellos eine Rückbesinnung: Das Prinzip “viel Technik für wenig Geld”, hat dem aufstrebenden Konzern ordentlich Marktanteile beschert. Samsung und Huawei haben das zu spüren bekommen.

Und so wird auch in der Oberklasse nunmehr ein neuer Preiskampf eingeläutet. So soll das Xiaomi Mi 10T Pro auch hierzulande mit maximal 699 Euro angeboten werden. Für das unwesentlich besser ausgestattete Vorgänger-Modell Mi 10 Pro wurden zum Verkaufsstart noch 1000 Euro aufgerufen. Das war ungewöhnlich – und möglicherweise keine gute Idee. Für 300 Euro weniger müssen Xiaomi-Fans beim Nachfolger weder auf einen schnellen Prozessor noch auf Bildschirmgröße verzichten. Dieser allerdings verfügt statt über OLED- lediglich über LED-Technologie. Die Bildwiederholungsfrequenz dagegen ist mit 144 Hz rekordverdächtig.

