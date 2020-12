Xiaomi-Aktie: Das ist kaum zu toppen!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Im Krisenjahr 2020 entpuppte sich der Smartphone-Hersteller Xiaomi als einer der größten Gewinner an der Börse. Das hat das Unternehmen in erster Linie den großen Erfolgen im Smartphone-Geschäft zu verdanken. Im Eiltempo veröffentlichten die Chinesen neue Modelle, die nicht selten für viel Aufsehen und positives Feedback sorgen konnten. Zuletzt überzeugte das Mi 10 die Kritiker. Die Verkaufszahlen des Geräts befinden sich unverändert auf einem hohen Niveau, worauf die Verantwortlichen sich aber keine Sekunde auszuruhen gedenken. Stattdessen steht schon jetzt der nächste Knaller in den Startlöchern, welcher Samsung und Co. das Fürchten lehren könnte.

Laut mehreren Medienberichten könnte das Mi 11 im Dezember oder Januar seinen Weg zu den Kunden finden. Die mutmaßlichen Spekulationen haben es in sich. Nicht nur soll das Gerät mit dem erst kürzlich vorgestellten Snapdragon 888 einen der schnellsten mobilen Chips überhaupt erhalten. Dazu gesellt sich auch noch ein Akku mit satten 5.000 mAh und eine Kamera, die es auf 200 Megapixel bringen soll. Derartiges gab es bisher noch bei keinem anderen Smartphone zu sehen. Xiaomi gibt sich längst nicht mehr nur damit zufrieden, über den Preis Erfolge zu verzeichnen. Das Unternehmen erhebt offen Anspruch auf immer größere Marktanteile im High-End-Bereich.

Obwohl eine offizielle Bestätigung noch aussteht, kommen die Gerüchte um das Mi 11 an der Börse hervorragend an. Schon zu Beginn der Woche konnte die Xiaomi-Aktie deutlich zulegen. Der positive Trend ging am Mittwoch mit einem Plus von 3,2 Prozent weiter, was die Kurse bis auf 2,89 Euro beförderte. Die Korrektur Ende November ist damit schon wieder weitgehend in Vergessenheit geraten. Aktuell hat die Xiaomi-Aktie wieder alle Chancen, das 52-Wochen-Hoch bei 3,17 Euro ins Visier zu nehmen. Die Voraussetzungen dafür sind gegeben, die Bullen müssen die Gunst der Stunde im Prinzip nur noch ausnutzen. Ob sie das auch tun, steht allerdings noch in den Sternen.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.