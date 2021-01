Xiaomi Aktie: Das ist bitter!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Die Zeit des Höhenflugs der Aktie von Xiaomi scheint erst einmal vorbei: Bereits zum zweiten Mal in Folge rutschten die Papiere des chinesischen Technologie-Konzerns direkt zum Handelsbeginn deutlich ab. Am Mittwoch erlebte die Xiaomi-Aktie einen Rücksetzer vom Vortagesschlusskurs von 3,78 Euro auf nur noch 3,63 Euro. Nach einer leichten Erholung im Laufe des Tages auf letztlich 3,65 Euro, wurde es am Donnerstag nun richtig bitter.

3,33 Euro lautete der Eröffnungskurs von Xiaomi am Morgen an der Frankfurter Börse, was einem Abschlag von mehr als acht Prozent gegenüber dem Vortagesschlusskurs entsprach. Auch wenn sich die Aktie in der Folge leicht auf knapp 3,40 Euro erholen konnte, entfernt sie sich immer mehr vom jüngsten Höchststand. Diesen erreichten die Papiere von Xiaomi gleich zum Jahresbeginn, als kurzzeitig 3,84 Euro auf dem Kurszettel standen – ein neues Allzeithoch für den Smartphone-Hersteller.

Die Euphorie an den Märkten erklärte sich insbesondere durch den fulminanten Verkaufsstart des neuen Oberklassemodells der Chinesen: Nach eigenen Angaben wurden vom Xiaomi MI 11 allein in den ersten fünf Minuten rund 350.000 Einheiten der Smartphone-Reihe abgesetzt – und das allein in China. Wann das Telefon auch nach Europa kommen wird, ist weiterhin unklar, zuletzt war sogar noch von Januar die Rede. Dass sich der Kauf des neuesten Xiaomi-Knallers sogar in der abgespeckten Lite-Version lohnen könnte, darauf verweist aktuell das Branchenportal Curved.

„Ein besonderes Feature dürfte das Display des Xiaomi Mi 11 Lite sein“, heißt es in dem Bericht: Laut eines Insiders biete das Telefon die Bildwiederholfrequenz von 120 Hz. Diese hohe Frequenz, die vor allem Animationen und grafisch aufwendigen Apps zugutekomme, zeichnete bislang vor allem echte Android-Flaggschiffe aus. Selbst das iPhone 12 von Apple hat nach Angaben von Curved keine so hohe Bildwiederholrate.





