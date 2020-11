Xiaomi Aktie: Ein ganz starkes Zeichen!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Seit Mitte März befindet sich die Aktie des chinesischen Smartphone-Herstellers Xiaomi in einer Aufwärtsbewegung. Der Aufwärtstrend wird dadurch bestätigt, dass der Kurs seit der Rückeroberung im Mai stets oberhalb der 50-Tage-Linie (EMA50) verläuft. Alle Korrekturbewegungen endeten spätestens auf Höhe des gleitenden Durchschnitts. So auch bei der jüngsten Marktschwäche in der zweiten Oktober-Hälfte. Die Käufer haben den EMA50 zum Einstieg genutzt und den Kurs wieder stabilisiert. Seit einigen Tagen zeigt die Kurve nun nach oben. Aktuell notiert die Aktie bei 2,529 Euro. Damit stehen seit Jahresbeginn Kurszuwächse von mehr als 100 Prozent zu Buche.

Beim Blick auf den Ichimoku-Indikator stellt man fest, dass der Kurs vom unteren Ende der Wolke (Kumo) nach oben abgeprallt ist. Sie stellt eine wichtige Unterstützung dar und hat für ein Wiedererstarken der Käufer gesorgt. Nun verläuft der Kurs wieder oberhalb der Wolke und oberhalb der Standardlinie (Kijun). Daraus ergeben sich zwei bullische Signale.

Die in die Zukunft projizierte Wolke besitzt einen rosafarbenen Körper und ist damit bärisch einzuschätzen. Seit kurzem verläuft die drehende Linie (Tenkan) knapp unterhalb der Standardlinie. Bei der Kreuzung wurde ein Death Cross gebildet, das bärisch zu werten ist. Die verzögerte Linie (Chikou) liegt dagegen oberhalb des Kurses und oberhalb der Wolke. Daraus folgt ein weiteres Long-Signal. Demzufolge liegen drei bullische und zwei bärische Signale vor.





