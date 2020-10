Xiaomi Aktie: Der ganz große Wurf!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Die Aktie von Xiaomi macht den Anlegern aktuell wieder viel Freude: Am Donnerstag schafften die Papiere des chinesischen Technologiekonzerns wieder einen ordentlichen Aufschlag, erreichten in Frankfurt zeitweilig 2,48 Euro, was einem Plus von mehr als vier Prozent zum Vortag entsprach. Die gute Laune bezüglich Xiaomi betraf allerdings nicht nur die Aktie. Mit seinem neuen Oberklasse-Smartphone, das am Mittwoch Weltpremiere feierte, ist Xiaomi offenbar der ganz große Wurf gelungen.

Mit dem zum Verkaufsstart im Vergleich zum Vorgänger Mi 10 Pro rund 300 Euro günstigeren Spitzenmodell Mi 10T Pro hat Xiaomi laut erster Urteile wohl vieles richtig gemacht: Der Listenpreis ab 599 Euro wurde vor allem durch das LED-Display möglich, auf OLED-Technik hat der Hersteller aus Kostengründen dieses Mal verzichtet. Was kein Nachteil sein muss: Das 144 Hz-fähige Display in den Mi 10T-Varianten von Xiaomi, sei dank P3-Farbraum, hoher Maximalhelligkeit von bis zu 650 nits und MEMC-Unterstützung die Speerspitze und somit „das vermutlich Beste“, was die zuletzt etwas vernachlässigte LCD-Industrie zu bieten habe, so etwa die Experten auf notebookcheck.com. Auch beim verbauten Prozessor geizt Xiaomi keinesfalls, es kommt im Topmodell ein schneller Snapdragon 865 zum Einsatz.

Der Vorverkauf für das Xiaomi Mi 10T sowie das Mi 10T Pro hat laut des Berichts auf der Xiaomi-Webseite sowie bei Amazon bereits am Donnerstag begonnen. Das kleinere Modell ist ab 499 Euro zu haben, das größere mit 126 GB Speicher für besagte knapp 600 Euro. Die Variante mit 256 GB soll 649 Euro kosten. In Deutschland kann das abgespeckte Mi 10T Lite für 279 Euro ebenfalls bereits vorbestellt werden. Ausgeliefert werden sollen die Xiaomi-Smartphones demnach ab dem 23. Oktober.





