Xiaomi-Aktie: Das dürfte viele überraschen!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Hierzulande ist Xiaomi vor allem für seine Smartphones bekannt, welche der Konkurrenz sowohl aufgrund der Features als auch zum Teil konkurrenzlos günstiger Preise das Fürchten lehren. Tatsächlich ist der chinesische Tech-Konzern mittlerweile aber auf unzähligen Hochzeiten unterwegs. Unter anderem werden recht erfolgreich Fitnessbänder, Saugroboter und viele andere Technik-Gadgets verkauft.

Woran das Unternehmen jetzt arbeitet, dürften aber nur die Wenigsten auf dem Schirm gehabt haben. Wie das Portal „giga.de“ berichtet, sammelt Xiaomi aktuell per Crowdfunding Mittel für die Herstellung eines Küchenhelfers. Der soll von Ocooker gefertigt werden und künftig in direkte Konkurrenz zum beliebten Thermomix treten.

Auf den ersten Blick hat das Gerät tatsächlich eine große Ähnlichkeit zum Dauerbrenner von Vorwerk. Der Topf befindet sich zwar auf der linken statt auf der rechten Seite, die Funktionen fallen aber sehr ähnlich aus. Nutzer können mit dem praktischen Helfer Speisen zerkleinern, kochen, dünsten, braten und noch unzähliges mehr.

Einen großen Unterschied wird es aber wohl beim Preis geben. Denn während für den Thermomix ausnahmslos vierstellige Beträge fällig werden, will Xiaomi seine Alternative künftig für umgerechnet etwa 750 Euro an den Mann oder die Frau bringen. Diese enorme Preisersparnis dürfte so manchen Verbraucher ins Grübeln geraten lassen.

Noch ist nicht bekannt, ob die Thermomix-Alternative von Xiaomi auch ihren Weg in hiesige Gefilde finden wird. Angekündigt ist das Gerät bisher nur für den Heimatmarkt. Die Anleger nehmen die Meldung ohnehin maximal mit einem Schulterzucken zur Kenntnis. An der Börse wird die Xiaomi-Aktie von den Entwicklungen im Smartphone-Bereich dominiert.

Hier blicken die Aktionäre durchaus auf gute Aussichten. Noch vor Ende des Jahres wird die offizielle Vorstellung des Mi 11 erwartet. Glaubt man der Gerüchteküche, dürfte das Gerät es in sich haben und in mehr als nur eine Kategorie Anspruch auf die Führungskrone erheben. Die Aktionäre machen sich große Hoffnungen und beförderten die Xiaomi-Aktie in der letzten Woche über die Marke von 3 Euro.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.