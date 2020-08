Xiaomi Aktie: Das darf nicht sein!

Die Aktie von Xiaomi ist mit einem Aufschlag von rund zwei Prozent auf 2,03 Euro in die neue Börsenwochen gestartet. Damit setzten die Papiere des chinesischen Technologiekonzerns ihren jüngsten Aufwärtstrend an der Börse fort: Allein in den letzten sieben Handelstagen legte die Aktie um etwa zwölf Prozent zu, so hoch notierte Xiaomi in ihrer kurzen Börsengeschichte noch nie. Die Anleger dürften also mit dem aufstrebenden Unternehmen sehr zufrieden sein. Technikfans aus Europa sind auf Xiaomi derzeit allerdings nicht gut zu sprechen – und zumindest einer wurde nun aktiv.

Petition für das Mi 10 Ultra

Es geht um das von Xiaomi jüngst angekündigte Flaggschiff-Smartphone Mi 10 Ultra, das eine einzigartige Kombination aus Spitzen-Kamera und einer nie dagewesenen Ladegeschwindigkeit mit 120 Watt Fast-Charging bietet. Allerdings nicht in Europa und den USA. Das möchte laut des Fachportals notebookcheck ein Fan aus Deutschland so nicht akzeptieren, weshalb er eine Petition auf Change.org gestartet habe, um Xiaomi zum Umdenken zu bewegen. Jeder habe die Möglichkeit verdient, auch hier in Europa das Smartphone kaufen zu können, so sein Argument. Ob dieses das chinesische Unternehmen wirklich überzeugen wird, bleibt fraglich.

Xiaomi bestätigt die Befürchtungen

Xiaomi habe derzeit offenbar keine Pläne, das Mi 10 Ultra global zu starten, „ebenso wie die anderen Produkte, die im August in China präsentiert wurden, etwa das Redmi K30 Ultra“, heißt es auf dem Fachportal notebookscheck. In einem Tweet habe der Produktmanager und globale Xiaomi-Sprecher Daniel D bekräftigte, dass ein globaler Launch zumindest derzeit nicht anstehe. Über den Grund für die Entscheidung wurde in der Vorwoche spekuliert: Möglich sei, dass Xiaomi wohl zunächst den chinesischen Markt bedienen will, um dort den Abstand zum härtesten Wettbewerber Huawei zu verringern.

