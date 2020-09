Xiaomi-Aktie: Wer hätte das gedacht?

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Wenn Xiaomi ein neues Smartphone auf den Markt loslässt, sorgt das meistens für viel Aufsehen. Der chinesische Hersteller kann meistens mit einer guten Ausstattung punkten und kombiniert das mit Preisen, bei denen die Konkurrenz schlucken muss. So war es auch beim Poco X3 NFC der Fall, welches jetzt seit rund zwei Wochen erhältlich ist. Dass das Gerät regen Zulauf erhalten wurde, war den Experten schon im Voraus klar. Wie beliebt das Handy tatsächlich ist, dürfte aber selbst die kühnsten Erwartungen der Optimisten übertroffen haben.

Wer aktuell ein Poco X3 NFC haben möchte, hat es gar nicht so leicht, eines zu bekommen. Beim Preisvergleichsportal „geizhals.de“ wird das Gerät derzeit bei keinem einzigen Händler als lieferbar gelistet. Sowie neue Ware eintrifft, wird sie direkt an die wartende Kundschaft weitergeschickt. Die eingeschränkte Verfügbarkeit hat auch auf den Preis Einfluss, welcher mittlerweile vielerorts deutlich über der UVP liegt. Auf der einen Seite sind leere Regale für die Xiaomi-Aktie ein gutes Zeichen, da sich jeder Hersteller natürlich eine hohe Nachfrage wünscht. Andererseits besteht aber auch die Gefahr, dass einige wartende Nutzer sich nach Alternativen umsehen.

So oder so reitet Xiaomi derzeit auf einer Welle des Erfolgs. Da ist es umso erstaunlicher, dass es mit der Aktie des Unternehmens in den vergangenen Wochen steil bergab ging. Seit Beginn des Monats mussten die Anleger schon Verluste von rund 25 Prozent hinnehmen. Gewinnmitnahmen spielten dabei sicherlich eine Rolle, sie können derartige Abschläge aber kaum allein erklären. Es wird spannend zu sehen sein, ob die Käufer in der neuen Woche wieder bessere Laune bekommen. In den kommenden Tagen könnte sich entscheiden, welchen Weg die Xiaomi-Aktie langfristig einschlägt.





