Xiaomi-Aktie: Welche Signale kommen aus den USA?

Liebe Leser,

auf großes Interesse sind in der letzten Woche die Nachrichten zu Xiaomi bei den Aktionären gestoßen. Unsere Autoren haben sich die Vorkommnisse im Rahmen ihrer Analysen einmal genauer angeschaut. Folgendes haben sie dabei herausgefunden:

Der Stand! Derzeit scheint bei Xiaomi viel von der Entwicklung in den USA abzuhängen. Warum ist dies so wichtig? Die Entwicklung! Laut der US-Regierung unter Donald Trump wird Investoren in den USA ab November untersagt, Anteile am Unternehmen zu halten, doch da ohnehin nur 15 Prozent der Firmenanteile von US-Investoren gehalten werden, könnte dies Xiaomi weniger hart treffen als vielleicht vermutet. Bisher gibt es zwar noch keine weiteren Sanktionen, doch es muss erst abgewartet werden, ob Xiaomi ein ähnliches Schicksal wie dem Konkurrenten Huawei erspart bleibt. Dabei geht es auch um den zukünftigen Kurs von Trump-Nachfolger Joe Biden. Die Stimmung! In den sozialen Medien häufen sich insgesamt die negativen Meinungen und es wurden überwiegend negative Themen angesprochen. Allerdings gibt es 4 Buy- und 1 Sell-Handelssignal. Der Ausblick! Nicht zuletzt weil der Demokrat Biden deutlich gemäßigter scheint als sein Vorgänger, könnte sich die Situation hinsichtlich möglicher weiterer US-Sanktionen für Xiaomi noch verbessern.

