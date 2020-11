Xiaomi Aktie: Weiter steigende Kurse?

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

in der letzten Woche haben die Anleger mit Interesse die Geschehnisse bei Xiaomi verfolgt. Unsere Autoren haben sich die Situation in ihren Analysen einmal genauer angeschaut und folgendes Fazit gezogen:

Der Stand! Bei Xiaomi stehen die Zeichen derzeit auf grün, denn die Kurse des Unternehmens steigen. Die Entwicklung! Nach dem Allzeithoch bei 3,11 Euro am 01. September war der Aktienkurs wieder bis zur gleitenden 38-Tage-Linie gefallen, bevor es im November wieder nach oben ging. Auch die Ichimoku-Linie konnte über die dazugehörige Wolke steigen, was ein bestätigtes Kaufsignal bedeutet. Der Supertrend-Indikator tendiert seit etwas mehr über einem Monat zum Kauf. Die Kursrendite! In den letzten 12 Monaten gab es eine Performance von 183,63 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -9,89 Prozent gefallen sind – das ist eine Outperformance von +193,51 Prozent im Branchenvergleich. Der “Informationstechnologie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -10,77 Prozent im letzten Jahr und Xiaomi lag 194,39 Prozent darüber. Der Ausblick! Weil der aktuelle Kurs bei rund 2,68 Euro nur 25 Cent über der SMA 38 liegt, könnten Anstiege bis auf die 3-Euro-Marke durchaus möglich sein.

